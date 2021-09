L'AC Milan vient à bout de Venezia

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan - Kalulu, Gabbia (Tomori 59e), Romagnoli, Ballo-Touré (Hernandez, 59e) - Tonali, Bennacer - Florenzi (Saelemaekers, 59e), Diaz (Kessié, 79e), Leão - Rebić (Pellegri, 73e). Entraîneur : Stefano Pioli.



Venezia(4-3-3) : Mäenpää - Ebuehi (Mazzocchi, 73e), Caldara, Ceccaroni, Molinaro - Peretz (Crnigoj, 51e), Vacca (Tessmann, 82e), Busio - Aramu, Forte (Henry, 51e), Johnsen (Okereke, 73e). Entraîneur : Paolo Zanetti.

Dominateur, l'AC Milan s'est longtemps cassé les dents contre la défense de Venezia avant de trouver la faille en deuxième période.Pendant plus d'une heure, lesont tenté leur chance, mais aucune de leurs tentatives n'a vraiment inquiété Niki Mäenpää, et pour cause, elles n'étaient pas cadrées. Alors, pour changer le cours du match, Stefano Pioli a fait entrer des forces vives avec Theo Hernandez et Alexis Saelemaekers.Tout de suite, leur apport s'est fait sentir. Sur une ouverture lumineuse d'Ismaël Bennacer, le Français dévie habilement de la tête vers Brahim Diaz qui n'a plus qu'à conclure. Quinze minutes plus tard, c'est le Belge qui décale le frère de Lucas sur le côté gauche. L'international tricolore met alors toute sa rage dans une frappe qui fait mouche. Grâce à la première réalisation de l'ancien Madrilène cette saison en Serie A, le Milan gère tranquillement la fin de la rencontre jusqu'au coup de sifflet final, permettant à Mike Maignan de réaliser sont troisièmeen cinq journées. Milan récupère au passage la deuxième place du classement, tandis que Venezia reste 18et premier relégable.