L’AC Milan ressort le maillot de l’épopée de 2003 pour venir en aide aux Ukrainiens

With @jksheva7's support, we designed the "Special Edition - Manchester 2003 for Ukraine" jersey. Pre-order it to support the Ukrainian people Con il sostegno di Sheva abbiamo creato questa maglia Special Edition. Acquistala in pre-order per sostenere la popolazione ucraina — AC Milan (@acmilan) March 11, 2022

We are saddened by the devastating events in Ukraine. That’s why we’ve partnered with World Retro to aid the cost of bringing Ukrainian refugees from Poland to the UK by releasing a special Ukrainian themed Southend scarf. To purchase, click: https://t.co/9LY63vqPdw pic.twitter.com/d2VHuSQ8rc — Shrimpers Trust (@shrimperstrust) March 7, 2022

AEC

Du business pour la bonne cause.L’AC Milan a annoncé ce jeudi qu’elle mettait en vente une réplique du maillot de 2003, lorsque le club milanais a remporté la Ligue des champions, floqué du nom d’Andreï Chevtchenko, et dont les bénéfices seront reversés à la Croix Rouge italienne à destination de l’Ukraine. Le maillot arbore aussi un drapeau ukrainien, sur la poitrine et sur épaules, avec la mentionet le symbole de la paix en guise de sponsors.Ce n’est pas le premier club à faire un tel geste, puisque Southend en Angleterre a aussi mis en vente des écharpes aux couleurs de l’Ukraine, dont les bénéfices aideront à faire venir des réfugiés ukrainiens ayant rallié la Pologne au Royaume-Uni. Les supporters de West Ham ont aussi crée une tasse imprimée d’un maillot du club londonien aux couleurs bleu et jaune, pour souteniren Ukraine.