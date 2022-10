L'AC Milan s'écroule sur la pelouse du Toro

Torino (3-4-2-1) : Milinković-Savić - Buongiorno (Rodríguez, 73e), Schuurs (Zima, 76e), Djidji; Lazaro, Ricci (Linetty, 85e), Lukiç, Singo - Vlašić, Mirantchouk (Adopo, 85e) - Pellegri (Karamoh,73e). Entraîneur : Ivan Jurić.

AC Milan (4-2-3-1) :Tătărușanu - Hernández, Gabbia, Tomori, Kalulu (Dest, 45e) - Pobega, Tonali (Bennacer, 70e) - Leão (Rebić, 45e), Brahim Díaz (De Keteleaere, 45e), Messias (Giroud, 78e) - Origi. Entraîneur : Stefano Pioli.

Sacré Koffi Djidji.Ce dimanche soir, l'AC Milan est reparti bredouille de son déplacement sur la pelouse du stade olympique de Turin (2-1). Lesrestent troisièmes de Serie A et profitent notamment du faux pas de la Lazio pour rester sur le podium. Après son succès sur la pelouse de l'Udinese le week-end dernier, le Torino confirme sa forme du moment et reste toujours neuvième.Face à une valeureuse formation turinoise, les coéquipiers de Divock Origi ont vécu une première période difficile à tous les niveaux. Bousculés dans les duels et mis en difficulté techniquement, les champions d'Italie en titre n'ont pas existé face à des Turinois dominateurs et qui ont multiplié les séquences offensives. À force de reculer, le Milan va finir par craquer, en 120 secondes chrono. Tout d'abord à la 35sur un coup franc excentré de Valentino Lazaro qui va trouver le crâne de Djidji : d'une tête croisée, le gamin de la Jonelière vient tromper son ancien coéquipier Ciprian Tătărușanu . Abattu, l'AC Milan va prendre un nouveau coup de massue du Toro, sur un long dégagement du portier serbe Vanja Milinković-Savić qui va trouver Mirantchouk, lequel doublera la mise d'une belle frappe limpide. Une leçon tactique donnée par Ivan Jurić à son collègue Stefano Pioli, visiblement en cruelle perte d'inspiration face à ce Torino organisé et percutant.Au retour des vestiaires, le Milan se reprend et se montre plus entreprenant, à l'image des bonnes entrées de Sergiño Dest et de Charles De Ketelaere. Les Milanais poussent, mais ne trouvent pas la faille face à ce bloc turinois bien organisé et compact. Il faudra atteindre une mauvaise sortie de Milinković-Savić, venu dire bonjour à son coéquipier Alessandro Buongiorno, pour voir Junior Messias sanctionner les locaux. Le Torino va souffrir et se montrer nerveux - à l'image de son tacticien Ivan Jurić qui sera exclu -, mais va résister face à un Milan dominateur, mais loin d'être flamboyant.À trois jours de son match de C1 importantissime face au RB Salzbourg, l'AC Milan ne se rassure pas et concède sa deuxième défaite de la saison en championnat.