Milan relève la tête face au Torino

G. Donnarumma – Calabria, Kjær (44e Gabbia), Romagnoli, Hernandez – Kessié, Bennacer – Castillejo, Paquetà (69e Bonaventura), Rebić (88e Leão) – Ibrahimović. Entraîneur : Stefano Pioli.



Sirigu – Bremer, Nkoulou, Lyanco (85e Millico) – De Silvestri, Rincón, Lukić, Ansaldi – Edera (64e Zaza), Belotti, Berenguer (85e Aina). Entraîneur : Moreno Longo.

Quoi de mieux que s'offrir sa victime préférée, pour retrouver de l'élan ?En s'imposant pour la quinzième fois face au Torino dans sa carrière d'entraîneur ce lundi soir, Stefano Pioli a retrouvé le sourire en voyant l'AC Milan renouer avec le succès en Serie A. Encore sonné par le scénario cruel du, le coach milanais tenait d'ailleurs à remettre d'aplomb ses hommes qui restent sur deux matchs sans succès en championnat. Une envie ayant le mérite de stimuler les pensionnaires de San Siro qui, après une première alerte signée Castillejo (20), ouvre la marque grâce à une déviation subtile de Zlatan pour Rebić. Face à une formation brinquebalante qui traverse sa pire série depuis 2006-2007 (quatre défaites d'affilée, dans l'élite) et éteinte à l'exception d'une tentative trop enlevée de Berenguer (17), lesimpriment le rythme. Sans forcer.Ibrahimović (48) et Castillejo (53) manquent tour à tour de peu la balle de break, devant un Sirigu totalement abandonné par sa défense. L'attaque des, elle, n'est pas plus reluisante avec Belotti (57), muet depuis cinq rencontres et toujours aussi emprunté. Souverain et serein jusqu'au bout, Milan a même l'occasion de doubler la mise en fin de partie. Mais Castillejo pèche une nouvelle fois, dans la finition (90).Invaincu désormais depuis 24 matchs à domicile contre le Torino, l'AC Milan relève la tête après sa déconvenue lors du derby lombard et confirme son ambition de briguer une place européenne.