L'AC Milan patine face à la Fiorentina

Fiorentina (3-5-2) : Dragowski – Milenković, Pezzella, Cáceres – Lirola (Igor 73e), Duncan, Pulgar, Castrovilli (Cutrone 68e), Dalbert – Chiesa, Vlahovic. Entraîneur : Giuseppe Iachini



AC Milan (4-2-3-1) : Donnarumma (Begović 52e) – Calabria, Gabbia (Musacchio 74e), Romagnoli, Hernández – Kessié, Bennacer – Castillejo (Saelemaekers 81e), Çalhanoğlu, Rebić – Ibrahimović. Entraîneur : Stefano Pioli

Milan voulait enchaîner, mais a fini par retomber dans ses travers. Devant au score et même en supériorité numérique, lesont pourtant lâché trois points en concédant le nul, ce samedi soir, face à la Fiorentina.Il soufflait un parfum un brin nostalgique au-dessus de l'écrin d'Artemio-Franchi. Anciens partenaires pendant sept ans durant les décennies 1980 et 1990 sous les couleurs du Hellas Vérone et de la Fiorentina, Stefano Pioli et Giuseppe Iachini se retrouvaient, cette fois, pour croiser le fer. Des retrouvailles en premier lieu plus que poussives où latente tant bien que mal d'emballer la partie par l'intermédiaire de Milenković (12), Castrovilli (13) puis de Lirola (21). Dans les rangs lombards, Rebić sonne la révolte des siens sur une tête repoussée par Dragowski (17) avant que Zlatan, auteur d'une splendide percée en solo, ne se voie injustement refuser un but pour une main loin d'être évidente.La formation florentine, qui court après un succès à domicile face auxdepuis 2015, peine à trouver du liant, à l'image d'un Chiesa pas aussi inspiré qu'à l'accoutumée. Et, après une première mèche sans conséquence de Bennacer (51), Rebić sanctionne immédiatement une bévue de Cáceres. Assommée,se complique davantage la tâche lorsque Dalbert écope d'un carton rouge pour une charge sur le Z (62). Ce qui n'empêche pas Giuseppe Iachini de tenter le tout pour le tout avec l'entrée de Cutrone. Un choix décisif puisque c'est lui qui, fauché par Romagnoli dans la surface, dépose sur un plateau un penalty transformé par Pulgar. À force d'y croire et de pousser,est même tout proche d'arracher la victoire sans un immense Begović sur une double occasion signée Cáceres et Vlahovic, dans le temps additionnel (91).Un nul aux allures de revers pour les compères d'Ibrahimović qui ratent, là, l'opportunité d'amorcer un véritable élan dans la course aux places européennes.