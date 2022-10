L'AC Milan martyrise Monza

AC Milan 4-1 Monza

AC Milan (4-2-3-1) : Tătăruşanu - Dest (Kalulu, 45e), Kjær, Tomori, Hernández - Bennacer, Pobega - Messias, Brahim Díaz (De Ketelaere, 53e), Rebić (Leão, 60e) - Origi (Vranckx, 78e). Entraîneur : Stefano Pioli.

AC Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio - Antov, Mari, Caldirola (Carboni, 54e) - Ciurria, Barberis (Ranocchia, 45e), Sensi (Bondo, 66e), Carlos - Pessina, Caprari (Gytkjær, 66e) - Mota (Petagna, 54e). Entraîneur : Raffaele Palladino.

RossoneriBrianzoliL'AC Milan passe la quatrième.De retour à San Siro en tant que dirigeant d'un autre AC, l'AC Monza, Adriano Galliani a assisté impuissant aude Brahim Díaz (son tuteur Silvio Berlusconi n'était pas présent, politique oblige). Car oui, c'est bien le fantasque numéro 10 rouge et noir qui a illuminé la première période de son talent. Au quart d'heure de jeu, l'international espagnol a donné la migraine aux défenseurs adverses sur un nouvel exploit individuel ponctué d'une grosse abnégation pour ouvrir le score. Sur un super travail de Divock Origi, l'ancien gamin de la Valdebebas a doublé la mise à la 41minute. Sans être étincelant et bousculé par une valeureuse formation de Monza, le Milan s'est une nouvelle fois montré réaliste et solide. En seconde période, lesont continué à étaler leur supériorité technique et tactique.Mais une mauvaise nouvelle a terni le visage des hommes de Stefano Pioli : étincelant jusque-là, Brahim Díaz a été contraint de sortir sur blessure à la 53minute sous les acclamations d'un San Siro encore une fois rouge et noir de monde. Auteur d'une superbe performance et passeur décisif en première période, Divock Origi y est lui aussi allé de son butd'une frappe sèche se logeant dans la lucarne de Di Gregorio (le premier but de l'ancien Lillous sous la tunique milanaise). Malgré ce score aggravant, lesont continué à jouer un jeu offensif et sans complexe. Des efforts récompensés, Ranocchia inscrivant un coup franc juninhotesque aux 30 mètres de Tātārusanu. Mais Monza n'est pas parvenu pour autant à mettre le feu aux Milanais, craquant même à la 84minute sur une contre-attaque parfaitement amenée par Theo Hernández qui a servi Rafael Leão sur un plateau. Victoire solide de l'AC Milan, donc, qui fait le plein de confiance avant son déplacement à Zagreb en Ligue des champions.La marche était, logiquement, trop haute pour Monza