L'AC Milan, équipe la plus jeune du Big 5, Monaco juste derrière

JS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Classe biberon.Dans sa lettre hebdomadaire n°310 , l'Observatoire du football CIES a classé les équipes des cinq grands championnats selon l'âge moyen des compositions proposées cette saison. Ainsi, l'équipe qui a aligné les joueurs les plus jeunes jusqu'à présent est l'AC Milan, avec une moyenne de 24,5 ans. La France est bien classée puisque Monaco, Reims et Saint-Étienne sont respectivement deuxième, troisième et quatrième, à égalité avec une moyenne d'âge de 24,7 et 24,8 ans.À l'opposé, l'équipe avec la moyenne d'âge la plus élevée est celle de Parme (29,7 ans). En France, c'est Montpellier qui prend la première place (29,2 ans), devant Bordeaux (28,1 ans) et Marseille (27,7 ans).C'est bien connu : le Sud attire les vieux.