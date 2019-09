L'AC Ajaccio s'engage pour une bibliothèque de la ville

QJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alerte!! Des footballeurs aperçus dans une bibliothèque!! Je répète, des footballeurs aperçus dans une bibliothèque!!Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu les 21 et 22 septembre prochains, l'AC Ajaccio a décidé de s'engager en faveur d'une bâtiment emblématique de la ville ayant un urgent besoin de rénovation. Dans un communiqué, le club corse explique que la Bibliothèque Fesch, située dans le palais du même nom, nécessite une «. »Afin de récolter des fonds à cet effet, l'ACA a créé un maillot collector avec l'emblème du Palais Fesch en lieu et place du sponsor habituel. Les joueurs corses porteront la précieuse tunique au Mans le 20 septembre prochain à l'occasion de la huitième journée de Ligue 2 et les supporters pourront ensuite gagner ces pièces uniques via une tombola dont le bénéfice sera reversé à la bibliothèque. Pour les besoins de la campagne de rpomotion, quelques joueurs ajacciens ont ainsi posé , visage de marbre et maillot de foot sur les épaules, au milieu de quelques-uns des plus vénérables ouvrages de l'établissement.Du plus bel effet.