Mbappé est-il prêt ?

Seul membre valide de la MCN présent à Manchester mardi soir, Kylian Mbappé aura la lourde tâche de mener l’attaque parisienne sans l’aide de ses deux frères d’armes habituels. Un bon test pour évaluer les épaules de celui que tout le monde s’arrache, et qui s’est révélé au monde dans la même ville il y a deux ans.

Par Andrea Chazy

Le visage d’un gamin insouciant, qui brille au milieu de la nuit sombre de Manchester. Cette scène, Kylian Mbappé l'a déjà vécue dans sa jeune et riche carrière. C’était il y a bientôt deux ans, le 21 février 2017. Plus frêle, tout juste majeur et alors vêtu d’un maillot rouge et blanc, Mbappé se révélait à la face du monde en sortant une prestation XXL ponctuée d’un but mémorable lors de sa première titularisation en Ligue des champions. Sous les yeux ébahis de Pep Guardiola. À cette période, Kevin De Bruyne ne le connaissait pas encore, Mbappé ne faisait pas partie des Bleus et n'avait pas gagné la Coupe du monde. Il n’était pas non plus la nouvelle coqueluche d'un rappeur bulgare , et n’avait surtout pas encore déjeuné à l’Élysée avec George Weah et Emmanuel Macron . Autant de faits reflétant la nouvelle dimension qu’a prise « Kyky » en moins de 24 mois, depuis la dernière fois qu’il a posé le pied dans le Nord-Ouest de l’Angleterre.Face à Manchester City, Mbappé était aligné en attaque aux côtés de Radamel Falcao avec un objectif très clair : bouffer tout l’espace possible et imaginable dans le dos de la défense des. Sans Neymar et Cavani, tous deux blessés mardi soir à Old Trafford, il ne fait pas l’ombre d’un doute que Kylian occupera seul la tête de l’attaque parisienne. Un poste que Mbappé peut parfaitement assumer selon son ancien pourvoyeur de caviars Bernardo Silva, aujourd’hui à Manchester City et interrogé à ce propos face à la presse ce week-end : «Dans le 3-5-2 ou 3-4-3 du PSG en LDC, Mbappé a déjà occupé cette position axiale lors des trois matchs de la phase retour de la Ligue des champions. Bilan ? Un but, et trois passes décisives. Suffisamment encourageant pour laisser une chance à Kylian seul à ce poste, même si Tuchel n’a pas vraiment le choix. Et ce n’est pas la prestation de Choupo-Moting face à Bordeaux ce week-end, lui dont le dernier doublé remonte pourtant à un match face à United, qui va changer les plans du technicien allemand.Reste maintenant à savoir comment va se comporter le gamin de Bondy sans un attaquant plus expérimenté comme Falcao, Cavani ou même Giroud (en EDF) à ses côtés. Peut-être aussi que c’est tout simplement ce qu’attend Mbappé depuis le début de l’année : un nouveau moment pour grandir, et gagner encore un peu plus en épaisseur. Le match sur la pelouse de Manchester City a été celui de la révélation européenne, celui sur la pelouse de Manchester United doit être celui qui va définitivement faire basculer Mbappé dans une autre dimension.Quelle dimension ? Pas celle qui le relègue au pied du podium du Ballon d’or, mais bien celle qui doit faire de lui «» d'un Pelé qui n'attend que ça. Pour son bien et pour celui d’un PSG qui repose une bonne partie de ses espoirs dans son numéro 7, Mbappé doit prouver qu'il n'est pas dépendant de son entente avec Neymar. C’est dans ce genre de rendez-vous qu’une légende peut continuer à s’écrire. À Kylian de ne pas le manquer.