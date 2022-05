Kylian Mbappé : unique au PSG ou galactique au Real Madrid ?

Plus qu'une histoire d'argent ou de projet sportif, le choix de Kylian Mbappé entre le PSG et le Real Madrid pourrait également être une question d'ego. À Paris, l'attaquant français sait qu'il pourrait devenir celui qui aura réussi à ramener la première Ligue des champions au club de la capitale quand il devra se « contenter » de rejoindre un océan de Galactiques en visant une quatorzième ou quinzième C1 avec les Merengues.

À jamais le premier ?

Libre et ego

Par Clément Gavard

Puisqu'il est souvent question d'histoire, de records et de trophées quand il s'agit de comparer les joueurs et les époques sur la planète foot, les prochaines lignes risquent de donner le tournis. Alfredo Di Stéfano. Ángel Atienza. Miguel Muñoz. Raymond Kopa. Marquitos. José Santamaría. Héctor Rial. Enrique Mateos. Ferenc Puskás. Luis del Sol. Fernando Hierro. Roberto Carlos. Christian Karembeu. Fernando Morientes. Míchel Salgado. Zinédine Zidane. Luís Figo. Claude Makélélé. Guti. Raúl. Iker Casillas. Luka Modrić. Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Ángel Di María. Pepe. Keylor Navas. Gareth Bale. Toni Kroos. Nacho, etc. Il ne s'agit pas de la nouvelle litanie d'Arya Stark, mais d'une liste non exhaustive de noms pouvant se vanter d'avoir remporté la Ligue des champions à 24 ans ou plus avec le Real Madrid entre 1956 et 2018. Ils sont même quelques dizaines à l'avoir fait plus tôt dans leur vingtaine (Theo Hernández ou Jesé, pour ne citer qu'eux). En mettant l'âge de côté, ils sont environ 150 à avoir pu embrasser la coupe aux grandes oreilles avec le blason desbrodé sur le cœur. Soit autant de raisons pour Kylian Mbappé de prolonger l'aventure au Paris Saint-Germain un peu plus longtemps.Comment réussir à convaincre son numéro 7 de rempiler pour une ou deux saisons supplémentaires dans la capitale hexagonale ? La question hante l'esprit des dirigeants et des supporters parisiens depuis le début de saison et les déclarations du principal intéressé , qui avait assumé publiquement son envie de rejoindre le Real Madrid l'été dernier dans une opération de communication menée au début de l'automne. Les deux principaux arguments semblent évidents : l'argent — et surtout la possibilité d'avoir la main sur ses droits à l'image —, et bien sûr le projet sportif, toujours aussi bancal et dominé par le marketing au PSG. Il ne faut cependant pas oublier un autre facteur, peut-être plus important qu'on ne le pense, dans laà venir : son ego proportionnel à ses ambitions colossales et son envie de réaliser des choses uniques dans l'histoire du jeu.Le jour même de son arrivée à Paris en août 2017, l'attaquant posait sa volonté de. Trois ans plus tard, à la veille de la finale d'une C1 sous Covid-19 perdue contre le Bayern à Lisbonne, Mbappé avait répété la même chose face à la presse :Aujourd'hui, sa mission n'est toujours pas accomplie. En mai 2023, la France fêtera les trente ans du sacre européen de l'OM contre le Milan et la naissance de l'indémodable slogan. Après trois décennies passées à espérer voir un club bleu-blanc-rouge succéder à la bande à Basile Boli, le champion du monde sait qu'être l'homme fort d'un PSG qui remporte la première Ligue des champions de son histoire aurait une résonance particulière et lui permettrait d'entrer un peu plus dans l'histoire du pays et de son sport à sa manière.Après avoir démarré sa carrière dans les étoiles, entre des prestations majuscules sur la scène européenne avec Monaco et un sacre mondial avec l'équipe de France à 19 ans, Mbappé n'a sans doute pas enrichi son palmarès comme il le voudrait au Paris Saint-Germain (même si les titres nationaux ont de la valeur). Le gamin de Bondy semble destiné à remporter un jour la Ligue des champions et le Ballon d'or, deux récompenses très prisées chez les très grands joueurs, et rien ne garantit qu'il pourra y prétendre à Paris dans un futur très proche. En fin d'année, il soufflera peut-être ses 24 bougies deux jours après avoir ajouté une deuxième Coupe du monde à son palmarès, ce qui serait géant, mais il lui manquera toujours les deux autres Graals (Messi a gagné la C1 à 17 ans ; Cristiano Ronaldo à 23 ans). Reste ce fameux ego, quelque chose qui va, dixit Mbappé sur RMC l'an dernier, et qui pourrait surtout lui rappeler qu'en débarquant au Real Madrid en juillet, il se retrouverait dans une équipe où la superstar s'appelle Karim Benzema et dans un club habitué à collectionner les Galactiques comme un philatéliste collectionne des timbres. À Paris, il a parfois réussi à faire passer Neymar et Lionel Messi pour des joueurs quelconques et dispensables, et c'est déjà fou d'oser l'écrire. À 23 ans, Mbappé a encore le temps de se tromper, mais son choix estival (ou printanier) donnera quoi qu'il en soit un nouveau sens à sa carrière. Une chose est certaine, il sera encore question d'histoire, de records et de trophées. Au Real Madrid, au Paris Saint-Germain ou ailleurs.