Mbappé : Un contrat sur sa tête ?

Les révélations dans Le Parisien concernant l’ampleur historique du contrat signé par Kylian Mbappé avec le PSG suscitent de nombreuses réactions, parfois indignées. Les chiffres donnent effectivement le vertige, même si cette spirale ascendante des salaires des grandes stars du ballon rond ne s’avère pas franchement nouvelle. Surtout, est-ce le plus choquant dans le foot aujourd’hui s’il s’agit de parler argent ?

Et les grandes institutions, dans tout ça ?

Par Nicolas Kssis Martov

Mettons d’abord les six zéros sur la table. L’attaquant parisien perçoit donc un salaire de 6 millions d’euros brut par mois (2,7 millions net après impôts), une prime de fidélité (70 millions d’euros au départ, puis 80 millions d’euros à l’été 2023, et 90 millions en 2024). Soit pour résumer, 630 millions d’euros brut, environ 282 millions net, après impôts. Et ce dernier point mérite attention. Sauf infos contradictoires, l’enfant de Bondy va verser - et son employeur - plus de 300 millions dans les caisses de l’État. Et c’est tout à fait normal. Au lieu de s’insurger sur les montants accordés par un club-État richissime (oublions pour une fois la Coupe du monde 2022 et les problèmes éthiques) à ses salariés, il s’impose aussi de rappeler que le principal enjeu dans le foot réside surtout dans la capacité et l'ingéniosité des divers acteurs (n’omettons pas de citer les agents) du foot pro à esquiver leur devoir fiscal. Parfois avec la complicité de l’État lui-même et de ses célèbres « niches » . Citons le statut d’impatrié dont bénéficia Neymar entre autres, qui allège considérablement les charges sur les émoluments des joueurs étrangers lors de leur première saison dans l’Hexagone. Les Football Leaks et d'autres scandales ont en outre révélé les montages dont étaient capables certains pour sanctuariser leur revenus, loin de la « rapacité » du trésor public tricolore. Davantage que les millions empilés par le PSG pour conserver à tout prix son petit protégé, il importe simplement de savoir s’il demeure un citoyen exemplaire en le domaine, à l’instar du commun des mortels. Si c’est le cas, comme il le paraît, la classe politique et les beaux esprits qui s’insurgent sur les plateaux télé seraient inspirés de tourner leurs regards et leur morale vers d’autres horizons.Est-il par exemple normal que les grandes institutions sportives internationales qui organisent leurs kermesses commerciales en France (ou ailleurs) soient systématiquement exemptées fiscalement ? Même privilège au passage pour le CIO à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, dont l’addition se mesure en milliards pour les poches de Marianne. Petit point de détail, comment justifier que la succursale de la FIFA à l’hôtel de la Marine ne paie aucun impôt sur les sociétés, alors que sa principale fonction reste bien de faire du business à deux pas de la place des Invalides ? Encore faudrait-il que les États arrêtent de tolérer que la FIFA et l’UEFA se planquent en Suisse - sûrement pour le climat - avec un statut d’association à but non lucratif... Dans ce contexte, Kylian Mbappé, même si les sommes citées le situent au niveau d’une grosse entreprise à lui tout seul, avec un CA qui ferait pâlir d’envie nombre de membres du MEDEF, paraît presque vertueux dans un monde footballistique guère embarrassé de pudeur sociale.S’il donne beaucoup aux caisses de l’État, il rend aussi à un pays qui l’a aidé, par son système social redistributif, à devenir le champion qu'il est aujourd'hui. Ne serait-ce par exemple que les neuf années passées à Bondy sur des terrains financés par les collectivités dans une association sportive largement subventionnée par la ville et le département, sans parler ensuite des aides publiques à la formation des jeunes footballeurs en France. Plutôt que de crier contre l'indécence de la rémunération du buteur parisien comparée à celle d'une infirmière urgentiste, pourquoi ne pas demander à notre gouvernement de quelle manière il compte utiliser cette manne inespérée pour améliorer le niveau de vie des héros anonymes du service public ?