Kylian Mbappé signe un partenariat avec la NBA

The NBA and Zebra Valley – the newly-created production company of FIFA World Cup winner, France National Team member and Paris Saint-Germain forward Kylian Mbappé (@KMbappe) – today announced a multiyear content creation partnership that will engage fans around the worldpic.twitter.com/nWqFkWCOgD — NBA (@NBA) June 24, 2022

HMO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Kylian Mbappé était présent lors la draft NBA qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce n’était cependant pas dans le costume de l’amateur de basket que le champion du monde s’est déplacé au Barclay Center à New York, mais dans celui d’homme d’affaires. L’attaquant du PSG a en effet officialisé un partenariat de plusieurs années entre sa boîte de production Zebra Valley et la NBA.Bien que la nature de la collaboration ne soit pas connue, ce contrat est un énorme coup de projecteur sur l'entreprise basée aux États-Unis du numéro 10 français. La distance entre le football et le basket semble peu à peu se rétrécir, KM7, qui porte déjà la marque Jordan en club, étant le symbole de ce phénomène.Le temps passe et les plus puissants de ce monde continuent de s'agenouiller devant Kylian Mbappé.