« Kylian Mbappé pourrait être un bon pilote de char à voile »

Sans trop le vouloir, Christophe Galtier a mis en lumière une discipline bien connue des Français, mais peu médiatisée : le char à voile. On a profité de cette polémique pour aller poser quelques questions au président de la fédération française de char à voile, Christophe Roger. Christophe répond à Christophe.

« J'invite sérieusement Galtier et Mbappé à venir pratiquer le char à voile à la base du Plessis-Pâté dans l’Essonne. C’est à 30 minutes de Paris, et ils pourront découvrir la discipline. »

« Si on suit l’autoroute Paris-Le Mans-Angers-Nantes, avec une vitesse moyenne de 50-60 km/h et un vent constant, on pourrait mettre huit à neuf heures. Il faudrait juste qu’on vérifie la hauteur des ponts parce que les mâts pourraient ne pas passer. »

Propos recueillis par Léo Tourbe

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis hier soir, ça n’arrête pas, donc je dis merci Christophe Galtier, merci Kylian Mbappé, merci le PSG de nous avoir mis en lumière comme cela !Je suis le président de la fédération d’un sport de pleine nature et où la défense de l’environnement est un véritable enjeu. Nos plages, quand elles sont souillées, on ne peut pas pratiquer. C’est la raison pour laquelle on apprend à nos pratiquants à ne pas jeter, à trier nos déchets, et on a régulièrement des ateliers de nettoyage des plages. C’est notre petite contribution à la défense de l’environnement. Dans le char à voile, le moteur c’est la voile, et le carburant c’est le vent donc on ne pollue pas.Je préfère le prendre avec beaucoup d’humour et dire à Christophe Galtier, ainsi qu’à Kylian Mbappé, que je les invite sérieusement à venir pratiquer le char à voile à la base du Plessis-Pâté dans l’Essonne. C’est à 30 minutes de Paris, et ils pourront découvrir la discipline, ce serait un plaisir pour nous de les accueillir et un plaisir de les faire rouler ! Comme ça, ils pourront voir si être transporté en char à voile est envisageable.Non, ou alors je ne sais pas avec qui ils ont négocié. En tout cas, ce n’est pas avec moi ! S’ils veulent qu’on ouvre une négociation, il n’y a pas de problème ! J’ai des techniciens, des DTN, on est à même de pouvoir répondre aux problématiques techniques du transport en char à voile.Les premiers prix pour l’achat d’un char à voile, donc pour une utilisation dite de loisir, on est sur un budget de 2500 à 3000 euros. Concernant les machines très performantes avec du carbone kevlar, qui peuvent atteindre 130-140 km/h et qu’on ne met pas entre toutes les mains, c’est environ 20 000 euros.Je comprends que le PSG ait eu envie de faire voyager ses joueurs de manière plus rapide. Certes pas très écolo, mais plus rapide.Hier soir, on était en réunion de comité directeur et donc on a fait des estimations. On pense que si on suit l’autoroute Paris-Le Mans-Angers-Nantes, avec une vitesse moyenne de 50-60 km/h et un vent constant, on pourrait mettre huit à neuf heures. En revanche, il n’y a pas besoin de s’arrêter dans une station service. Il faudrait juste qu’on vérifie la hauteur des ponts parce que les mâts pourraient ne pas passer.Oui, j’imagine qu’ils seraient un peu trop fatigués.Ou alors il faudrait qu’ils soient sur des allures portantes pour les remonter. Mais je leur déconseillerais de se lancer dans une mission de raid de 400 kilomètres juste après un match de foot.Ça dépend de comment il appréhende le vent ! En revanche, je pense qu’il serait très bon sur les départs arrêtés. Compte tenu de sa vitesse de pointe phénoménale, il serait capable de pousser très fort sa machine et ça permettrait au char de gagner en vitesse. Donc il pourrait être un bon pilote, au moins sur le départ ! Sur la tactique de navigation, je ne peux pas vous dire pour l’instant.Vous allez me faire avoir des ennuis avec certains pilotes. En classe 3, on a Richard Pochet, notre champion de France, qui est du club de Berck-sur-Mer. Je pense aussi à Olivier Humbert, mais également à Amaury Martin du club de Cherrueix en Bretagne. J’en oublie, mais on a d’excellents pilotes qui peuvent s’apparenter très modestement à des Kylian Mbappé. Mais ce sont des références mondiales, tout comme la France, puisque nous sommes la première nation dans la discipline. Et je n’oublie pas les femmes, puisqu'on a également beaucoup de pilotes féminines de talent !