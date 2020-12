Kylian Mbappé, le nombril plus gros que le ventre

La soirée parisienne est parfaite. Avec cette victoire à Old Trafford face à Manchester United (1-3), le PSG a fait un grand pas vers la qualification vers les huitièmes de finale de Ligue des champions. Et même un grand pas vers la première place du groupe. Seule ombre au tableau, la prestation grotesque lâchée par Kylian Mbappé qui l'a joué en solitaire. Comme trop souvent ces derniers mois.

Par Steven Oliveira

Lors d’un rendez-vous galant, dans un entretien d’embauche ou encore à l'occasion d'un repas avec la belle-famille, il est toujours important de laisser une dernière bonne impression. Et à ce petit jeu, Kylian Mbappé est visiblement très doué. La preuve avec cette action où il traverse toute la moitié de terrain pour servir un caviar à Rafinha qui en fera de même avec Neymar pour le but du 3-1. Un pion très important dans la quête de la première place du groupe H. Sauf que cette action de l’attaquant français - aussi belle soit-elle - ne peut pas faire oublier la bouillie rendue pendant les 90 minutes précédentes. Que ce soit dans le jeu, comme dans l’attitude.Pourtant, à l’image de ses coéquipiers, Kylian Mbappé a prouvé durant les 20 premières minutes de la rencontre qu’il était capable de tout donner sur un terrain et de faire les replis défensifs à la perte du ballon. Sauf que cette attitude était trop belle pour être vraie, et le champion du monde est vite retombé dans ses travers. Et le voilà donc qui reste planté devant pendant que ses potes se tuent à la tâche. Pire, pour ne pas se faire embrouiller par son coach, Mbappé utilise cette technique bien connue du foot amateur qui consiste à grimacer lorsque le ballon est dans les pieds de l’adversaire. Un stratagème qui fonctionne une fois, mais pas deux. Surtout lorsque dans la seconde qui suit, il retrouve ses jambes comme par magie pour foncer vers le but de David de Gea.Ce comportement de l’ancien de l’AS Monaco n’est malheureusement pas une surprise, lui qui n’a jamais été un amoureux du repli défensif. Comme si, à 21 ans, le Parisien avait gagné le même droit de ne pas défendre qu’ont acquis par exemple Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Sauf que le natif de Paris - et non de Bondy - n’est pas encore du niveau des deux autres. Et ce n’est pas dit qu’il atteindra leur niveau un jour. En tout cas, ce n’est pas en effectuant un passement de jambes dès qu’il touche le cuir et en snobant ses coéquipiers comme il a pu le faire ce mercredi soir face à Manchester United qu'il va devenir l’un des leurs. Alors oui, les Mbappix vont relever qu’il est à l’origine du premier but avec sa frappe contrée et qu’il a failli inscrire un but superbe après un rush de 55 mètres. Sauf que les amoureux du jeu, eux, souligneront - à juste titre - que KM7 aurait dû servir Abdou Diallo sur sa gauche sur la première action et Neymar sur sa droite sur la seconde.La question est désormais la suivante : Kylian Mbappé peut-il être sanctionné et mis sur le banc par Thomas Tuchel ? Après tout, c'est ce qui est arrivé à Ángel Di María ce mercredi soir après plusieurs performances douteuses. L’Argentin a même connu l’humiliation d’être en tenue, prêt à entrer en jeu à la 88minute, avant de retourner s’asseoir et d'enfiler sa doudoune en raison de la blessure en fin de match d’Abdou Diallo. Est-ce que l’entraîneur allemand aurait fait le même choix avec Kylian Mbappé ? Impossible à savoir. Mais une chose est sûre, Thomas Tuchel a déjà osé mettre sur le banc son attaquant français en Ligue des champions face à Bruges en octobre 2019 en raison du retour de blessure de ce dernier. Et alors qu’il a vécu ce passage sur le banc comme un affront, le génie français avait alors répondu par un triplé en 39 minutes, avant de lâcher en fin de match :Thomas Tuchel sait donc ce qu’il doit faire pour retrouver un Mbappé motivé à montrer ce qu’il vaut réellement. Et ça permettra ainsi au Français de ne pas terminer 2020 sans le moindre but inscrit en Ligue des champions.