Mbappé, le calice jusqu'à la Suisse

Kylian Mbappé a conclu son Euro de la plus triste des manières en ratant le tir au but qui élimine l’équipe de France, déchue de son piédestal par la Suisse. Le résumé de l’été du jeune Parisien, jamais vraiment entré dans sa compétition, et qui aura une nouvelle fois déçu face aux Helvètes.

120 minutes en enfer

Euro en travers

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe. — Pelé (@Pele) June 28, 2021

Par Tom Binet

Une passe décisive, et puis plus rien. Côté statistiques brutes, l’Euro de Kylian Mbappé ne fait clairement pas rêver. Certes, le jeune attaquant a été intéressant par séquences en phase de poules, a été à l’origine de l’égalisation d’Antoine Griezmann face à la Hongrie et obtenu un penalty (généreux) quatre jours plus tard face au Portugal. Alors on attendait de lui qu’il monte en puissance à l’entame de cette phase finale, comme en 2018 quand il avait marché à lui tout seul sur une défense argentine totalement dépassée. Sauf que rien ne s’est passé comme prévu, et l’enfant de Bondy a faitface à la Suisse.Tout semblait pourtant avoir enfin démarré sur ce décalage pour Karim Benzema sur le but de l’égalisation. Pour l’une des rares fois de la soirée, Mbappé venait de jouer juste, et c’est toute l’équipe de France qui en bénéficiait. Parce qu’à part ça, le bonhomme a multiplié les mauvais choix dans le jeu, comme sur cette action juste avant la pause, où après un déboulé depuis le couloir droit, il refuse de décaler Benzema pour envoyer une praline du gauche en tribunes. Frustrant., tentait bien de dédramatiser Didier Deschamps après coup auprès de TF1. Difficile en effet de lui reprocher d’avoir pris ses responsabilités à ce moment-là, mais sur l’ensemble de son œuvre, rien n’y fait. Sur ses six frappes tentées - preuve d’une grande activité -, le Parisien n’en a cadré aucune, ne réussissant que deux dribbles en 120 minutes. Bien trop peu pour le leader autoproclamé d’une équipe championne du monde en titre, surtout quand les choses tournent mal et qu’il faut inverser le cours des choses.Autant il avait été absolument formidable il y a trois ans en Russie, devenant incontournable dans la réussite de la formation de Didier Deschamps, autant cette fois il n’aura pas assumé son statut de candidat au Ballon d’or. Son but dès l’entame de la préparation face à dix Gallois laissait pourtant imaginer un nouvel été radieux, aux côtés d’un Karim Benzema de retour en sélection après une saison lumineuse., publiait-il sur son compte Twitter quelques heures après le coup de sifflet final.Il n'en a rien été. Pire, l’attitude a parfois déçu, quand le jeune homme de 22 a trop souvent semblé vouloir faire la différence tout seul, tête baissée. Comme trop souvent avec le Paris Saint-Germain, ces derniers mois. Pas l’intersaison imaginée par un joueur qui pourrait être au cœur des spéculations de transfert tout au long de l’été, lui qui ne s’est toujours pas exprimé sur son avenir, à un an de la fin de son contrat au PSG. Il pourra toujours se consoler en pensant au message de soutien publié par le roi Pelé, toujours sous le charme malgré tout.En espérant que ce dernier ne repasse pas tout de suite par l’Arena Națională de Bucarest.