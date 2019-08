Kylian Mbappé, l'heure des responsabilités

Élu meilleur joueur et meilleur espoir de Ligue 1 l’an passé tout en ayant terminé meilleur buteur, Kylian Mbappé repart à l’attaque des défenses de Ligue 1 dès ce dimanche face à Nîmes au Parc des Princes (21h). Toujours avec l’objectif de tout rafler, mais avec un nouveau statut à assumer : celui d'être l'unique tête de gondole du projet PSG.

Un autre statut

Enfiler le costume du Ney'

Par Andrea Chazy

On avait quitté Kylian Mbappé posté sur le trône du football français. Une année où le prodige parisien, alors tout juste champion du monde, s’est distingué en raflant les trophées de meilleur joueur et de meilleur espoir de Ligue 1 tout en terminant meilleur buteur de l’exercice avec 33 buts au compteur. On avait aussi quitté Mbappé lors de la cérémonie des trophées UNFP, lieu qu’il avait choisi pour lancer un message à sa direction. Quitte à provoquer un mini-tremblement de terre : «» Un pavé dans la mare qui paraît aujourd’hui bien loin alors que Paris et Mbappé reprennent le chemin du Parc des Princes ensemble ce dimanche soir face à Nîmes. Un rendez-vous que « Kyky » ne va évidemment pas manquer, après un mois de juillet où l’ancien Monégasque s’est attelé à remettre en marche les cadences infernales.Et puis, à l’occasion du Trophée des champions où Mbappé a déjà ouvert son compteur en match officiel , on a retrouvé un attaquant de vingt ans qui voulait remettre les pendules à l’heure : «» Un discours un poil bisounours, mais qui laisse penser que Mbappé a aussi eu ce qu’il voulait : une place plus importante dans le groupe parisien. «» pointait récemment l'intéressé face à la presse.Thomas Tuchel, lui, préfère botter en touche en public à l’image de sa conférence de presse tenue ce samedi : «» Ce n'est peut-être aussi qu'une question de temps.Mais Mbappé sait aussi qu’un autre facteur est en train de le propulser à un autre niveau, à une position bien plus élevée dans la hiérarchie : le départ imminent de Neymar, une issue de plus en plus plausible alors que Leonardo a officiellement concédé pour la première fois l’existence de discussions ce samedi concernant son meneur de jeu Déjà, l’an dernier, le buteur français avait réussi à accaparer la plupart des louanges à la suite de sa saison hors normes sur le plan personnel. Mais Mbappé en veut plus, toujours plus, et ce n’est finalement que la suite logique de son développement. En cas de départ du Brésilien, il deviendrait automatiquement le joueur de référence associé au PSG pour beaucoup dans le monde. Que ce soit d’un point de vue sportif, d’abord, puis marketing ensuite. Mais pour cela, il va falloir que le gamin de Bondy travaille encore un peu sur lui. L’an passé, presque à la même période face au promu nîmois, il avait vrillé sur un coup de latte de Téji Savanier et pénalisé Paris pour trois rencontres . À lui désormais de prouver que l’âge ne compte pas, et surtout lorsqu'il faut se muer en leader de vestiaire, se montrer irréprochable et surtout, prendre ses responsabilités.