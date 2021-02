Kylian Mbappé, l'heure de vérité

En l'absence de Neymar et d'Ángel Di María, Kylian Mbappé a l'occasion de montrer face au Barça en huitième de finale aller de Ligue des champions que la Torche humaine est le meilleur des 4 Fantastiques. Mais surtout, qu'il est toujours capable de marquer des buts en phase à élimination directe de C1. Ce que l'attaquant du PSG n'a fait qu'à une petite reprise depuis son arrivée dans la capitale.

Le Kyky tout mou

Souviens-toi l'AS Monaco

Par Steven Oliveira

Que ce soit en pleine remise des trophées UNFP, après un match de Ligue des champions face à Bruges qu’il a commencé sur le banc avant de claquer un triplé ou encore au micro de la BBC, Kylian Mbappé a accumulé ces deux dernières années les déclarations tape-à-l'œil. Et si le natif du 19arrondissement parisien a assumé ses propos sur les terrains de Ligue 1 où il est bien parti pour remporter un troisième trophée consécutif de meilleur buteur du championnat de France, c’est loin d’être le cas en Ligue des champions. Cela tombe bien, face à Barcelone, le champion du monde aura, en l’absence de Neymar et d’Ángel Di María, toutes les responsabilités qu’il souhaitait tant et aura ainsi l’occasion de montrer qu’il est plus difficile de se passer de lui que de ses deux compères offensifs. Et surtout, l’occasion de faire oublier le temps d’une soirée et d’une double confrontation son plat du pied tout mou envoyé dans les gants de Manuel Neuer lors de la finale de la dernière C1.Malheureusement pour Paris, ce n’est pas la première fois que Mbappé doit aborder un match à élimination directe de Ligue des champions sans son copain Neymar. Et jusque-là, ça ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour Kyky et les siens. Il y a d’abord eu cette élimination face au Real Madrid en 2018. Et surtout cette humiliation face à Manchester United au Parc des Princes (1-3) quelques jours après la victoire à Old Trafford (0-2). Buteur à l’aller, Mbappé était alors passé au travers au retour comme ses petits potes, en ajoutant une pointe d’arrogance et surtout en manquant le face-à-face de la qualification. Un match qui n’est finalement que le reflet des rencontres proposées par Kylian Mbappé depuis son arrivée à Paris à partir des huitièmes de finale de C1. Un constat cruel ? Possible. Même si les chiffres ne sont pas flatteurs pour l’attaquant de 22 ans qui n’a planté qu’un pion en 9 matchs à élimination directe de C1 avec le PSG. Soit autant - sur la même période - qu'Adrien Rabiot, Eric Maxim Choupo-Moting ou encore Presnel Kimpembe. Mais surtout deux de moins que Juan Bernat et un de moins que Marquinhos et Neymar, lequel a pourtant raté deux des trois printemps européens.Kylian Mbappé a beau avoir Pedro Miguel Pauleta dans le viseur avec Paris (109 buts pour Pauleta, 108 pour Mbappé), l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 n’a finalement pas inscrit le moindre but important en dehors de l’Hexagone. Pourtant, malgré ses 22 piges, Mbappé a déjà prouvé qu’il était capable de se montrer à la hauteur de l’évènement. Que ce soit avec Monaco, où il a planté 6 buts en 6 matchs à élimination directe de Ligue des champions, ou avec l’équipe de France où il a notamment marqué en finale de la Coupe du monde. Deux lignes de statistiques que finalement très peu de joueurs peuvent se targuer d’avoir. Et s’il veut ajouter à cela un but en finale de Ligue des champions dès cette saison, Kylian Mbappé va devoir trouver une solution pour transpercer les filets de Marc-André ter Stegen.Car en l’absence de Neymar, de Di María et avec l’incertitude qui plane autour de Marco Verratti, cela paraît évident que si Paris veut marquer ce fameux but à l'extérieur si cher à Avi Assouly , il faudra un bon Kylian Mbappé. Et cela tombe bien, Mauricio Pochettino compte utiliser un plan qui colle parfaitement au jeu du Français : la contre-attaque. À l’image de la première période du match à Marseille - où Mbappé a fait vivre un cauchemar à la défense olympienne -, les Parisiens devraient laisser le ballon au Barça (vont-ils d'ailleurs vraiment avoir le choix ?) avant d’envoyer leur fusée vers l’avant dès la récupération du ballon. Un plan de jeu qui rappellera à Kyky celui de l’AS Monaco ou de l’équipe de France. Et qui devrait donc lui permettre de remettre les choses à leur place.