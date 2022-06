Mbappé-Benzema : la France vue duo

Karim Benzema et Kylian Mbappé n'évolueront pas ensemble au Real Madrid à la rentrée, mais ils se retrouvent ce vendredi soir dans le même camp en équipe de France. Après les promesses de l'automne et à cinq mois de la Coupe du monde au Qatar, la bonne entente entre les deux joueurs à la pointe de l'attaque des Bleus (et dans le vestiaire) sera l'une des clés d'un potentiel deuxième sacre mondial pour la bande de Didier Deschamps.

Karim Benzema et Kylian Mbappé ne joueront pas sous le même maillot à la rentrée prochaine, mais il leur reste l'équipe de France pour se retrouver dans le même camp le temps de quelques rencontres et d'une grande échéance. Celle-ci n'arrivera qu'à la fin de l'automne, alors que les deux compères se sont retrouvés à Clairefontaine - sur une belle poignée de main - en début de semaine pour lancer la conclusion d'une saison hors normes. Au-delà des titres et des succès, leurs statistiques donnent le tournis et rappellent que Didier Deschamps dispose d'une ligne d'attaque inouïe. Dans leurs clubs respectifs, au Real Madrid et au Paris Saint-Germain, Benzema et Mbappé ont explosé les compteurs au point d'avoir bouclé cette cuvée 2021-2022 en étant les deux joueurs les plus décisifs d'Europe devant Robert Lewandowski, Christopher Nkunku, Mohamed Salah et Sébastien Haller. D'un côté, le Parisien pèse 39 buts et 26 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues ; de l'autre, le Madrilène a porté son équipe en inscrivant 44 pions et en délivrant 15 offrandes en autant de rencontres. Les Bleus peuvent-ils s'en frotter les mains ? L'entente entre les deux hommes, sur et en dehors du terrain, sera en tout cas scrutée jusqu'à la Coupe du monde au Qatar.Ce vendredi face au Danemark, Benzema et Mbappé devraient se retrouver dans la même équipe pour la première fois depuis le succès français en Finlande (0-2) , le 16 novembre dernier. Ce soir-là, le premier avait rejoint le second sur la pelouse peu avant l'heure de jeu en remplaçant Moussa Diaby, et leur association avait tout changé. Un but pour KB9, servi par Mbappé, qui s'était chargé de planter le deuxième dans la foulée, confirmant ainsi la relation spéciale entre les deux hommes. Une symbiose illustrée par Opta , précisant que Benzema avait été le joueur le plus trouvé par l'attaquant parisien à Helsinki (8 ballons, malgré 35 minutes de jeu ensemble) quand la moitié des passes du(10/20) étaient destinées à Mbappé. Ce n'était pas l'histoire d'un match, mais l'affirmation d'un duo complémentaire et plus épanoui dans le 3-4-1-2 installé par Deschamps qu'au sein du traditionnel 4-2-3-1 souvent utilisé lors du dernier Euro. Depuis qu'ils se sont retrouvés ensemble sur le terrain avec le retour du Madrilène en sélection, Benzema et Mbappé facturent 16 buts et 7 passes décisives à eux deux. Plus impressionnant, ils représentent 11 réalisations et 4 offrandes sur leurs quatre derniers matchs disputés côte à côte.Devant Antoine Griezmann, les deux nouveaux patrons de l'attaque française semblent avoir trouvé leur rythme de croisière après avoir déjà affiché quelques affinités pendant l'Euro. Très fort dans les petits périmètres et présent dans la surface, Benzema ressemble à un compagnon parfait pour Mbappé, dont les qualités de contre-attaquant (vitesse, percussion, puissance) ont fait mal aux plus grandes écuries européennes., confiait le capitaine du Real Madrid en avril dansUne intelligence situationnelle précieuse et permettant à l'équipe de France de pouvoir s'appuyer sur des armes différentes pour faire mal à ses adversaires., s'était marré Deschamps après le festival contre le Kazakhstan (8-0) en novembre.Il reste la traditionnelle question de la gestion des ego et d'un groupe, qui avait connu quelques tensions exacerbées par l'élimination contre la Suisse dès les huitièmes de finale du championnat d'Europe l'été dernier. Si Griezmann avait su se mettre dans l'ombre - tout du moins sur le terrain - pour laisser la lumière au novice Mbappé lors du Mondial 2018, les statuts ne seront plus les mêmes au Qatar., assurait Benzema dansen septembre.A priori, la prolongation du champion du monde au Paris Saint-Germain et donc sa non-venue au Real Madrid ne devraient pas enflammer le vestiaire ni son entente avec le Madrilène, qui répétait récemment qu'ilà jouer avec Mbappé en sélection. Tout ne reposera cependant pas sur les deux stars en fin d'année, comme l'a rappelé Hugo Lloris en conférence de presse à la veille de la réception du Danemark :(Mbappé, Griezmann et Benzema)À condition qu'ils tirent dans le même sens.

