Kylian Mbappé : « Je suis un peu la voix des gens qu'on n'entend pas »

"Je n'ai pas envie de me contenter que de jouer au football et de rentrer chez moi"Dans un entretien exclusif à BFMTV, Kylian Mbappé (@KMbappe) explique pourquoi il tient à donner son opinion⤵ pic.twitter.com/8ulXRz4Hb1 — BFMTV (@BFMTV) June 24, 2022

On lui dit que les élections présidentielles sont déjà passées ?En vacances à New York, où il a notamment pu assister à la Draft NBA, Kylian Mbappé en a également profité pour poursuivre sa campagne électorale, sans doute en vue de 2027. L'attaquant du PSG a donné ce vendredi soir une interview à BFM TV, en direct de la. S'il a bien parlé de football, il a également évoqué le rôle qu'il avait au sein de notre société et notamment sur les avis qu'il donne :Mbappé conclut ce chapitre en s'érigeant comme l'un des interprètes de la parole du peuple :. Même s'il a exprimé sa volonté de ne pas se, il a forcément parlé ballon rond et PSG. Le champion du monde est revenu sur la sortie de Nasser al-Khelaïfi, qui clamait la fin du strass et des paillettes dans le club de la capitale., a-t-il assuré., a-t-il poursuivi. Mbappé confirme également que toutes les rumeurs faisant de lui l'un des directeurs sportifs du club après sa prolongation sont fausses. Selon lui, le PSG, et de toute façon, ce n'est pas son, finit-il par affirmer.Tu es sûr de ne pas être l'édifice, plutôt ?