Mbappé, pas besoin de choisir

La saviez-vous ? Durant l'exercice 2019-2020, Reims est la seule équipe à avoir obtenu uncontre le Paris Saint-Germain en Ligue 1. C'était le 25 septembre 2019, il y a un an et deux jours, et le petit poucet s'offrait l'ogre de l'Hexagone en guise de dîner en l'emportant 2-0 au Parc des Princes. Sauf qu'à l'heure de revoir cette opposition pour le compte de la cinquième journée de championnat (au stade Auguste-Delaune, en revanche), l'outsider n'a quasiment aucune chance de rééditer l'exploit. Pourquoi ? Parce que cette fois, Kylian Mbappé sera là. Et ça change tout.Lors de la défaite surprise contre les Rouge et Blanc, la flèche française était absente, et sa formation n'avait donc pas réussi à marquer. Coïncidence ? Peut-être. N'empêche que cette saison, le champion du monde était également en tribunes pour Lens et Marseille (revers 1-0, à chaque fois). Coïncidence, toujours ? Pourquoi pas. Toujours est-il que depuis le 12 mai 2018 (succès du Stade rennais, 2-0), le talent de 21 piges n'a tout simplement jamais participé à une rencontre de championnat avec une équipe qui reste muette. Surtout, le bonhomme est actuellement en grande forme et a des fourmis dans les jambes après avoir été assigné à domicile à cause du coronavirus.Du coup, c'est Nice qui en fait les frais. En l'espace de 80 minutes, Mbappé a mis la défense des Aiglons sur les fesses et a permis au PSG de se redonner confiance au bout d'une raclée facilement administrée aux hommes de Patrick Vieira. Chose pas si courante que ça, l'international a évolué sur l'aile gauche. Une position dans laquelle il semble aussi à l'aise qu'un Joey Starr sur scène dans ses plus belles heures, et qui lui permet d'exploiter à merveille sa vitesse ainsi que son pied droit. Immédiatement, le débat est revenu sur la table : et si ce poste était le meilleur, pour les qualités du Monsieur ? Dès le mois de mars 2020, à la suite d'un triplé du principal intéressé faisant pleurer l'Olympique lyonnais, le visionnaire Raymond Domenech était monté au front en indiquant sur Twitter que sa performance étaitSon meilleur poste, vraiment ? Ayant remporté le titre et évolué avec lui à l'ASM, Djibril Sidibé ne se montrait à la même période pas vraiment d'accord sur RMC Sport (même s'il reconnaissait que le couloir gauche était certainement plus propice à ses capacités par rapport au droit, à l'instar de Frank Lebœuf, Christophe Dugarry, Rolland Courbis et Emmanuel Petit), car il le préfère àDès lors, faut-il placer Mbappé à côté d'un pur numéro neuf (Mauro Icardi, par exemple) ou le fixer sur le bord de Jean-Luc Mélenchon ? En réalité, la question ne se pose pas vraiment pour Jean-Claude Lafargue. Lequel estime que son ancien poulain, qu'il a dirigé à Clairefontaine, est redoutable partout et peut s'adapter à chaque situation :, amorce l'ancien directeur de l'Institut national du football.Dès 2017, Didier Deschamps paraissait ne pas vouloir choisir non plus., notait alors le sélectionneur, en conférence de presse. Superbe avantage, pour un entraîneur : même si cela pourrait changer avec l'âge, le conciliant Kylian s'acclimate à tout schéma plutôt que le schéma ne se base sur lui et ses envies. Fait assez rare pour des footballeurs de sa trempe, dont les exigences s'enferment parfois dans l'égoïsme.Selon Lafargue, la clé de la polyvalence Mbappé réside dans la formation et l'éducation :Et de continuer, en appuyant sur le boulot réalisé pour que l'enfant devienne le monstre qu'il est aujourd'hui :Le Kylian défenseur en match officiel, c'est pour quand ?