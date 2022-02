Mbappé écœure le Real

Il aura fallu un exploit individuel de Kylian Mbappé pour permettre au PSG de prendre un court avantage dans la première manche de son huitième de finale face au Real Madrid. Malgré une domination stérile et un penalty manqué de Lionel Messi, Paris finit par s'en sortir. Et ça ressemble déjà à une habitude.

165

Il était une foire

Le pompon pour Courtois

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Danilo (Gueye, 87e), Paredes, Verratti - Di María (Neymar, 72e), Messi, Mbappé. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Real : Courtois - Carvajal (Vázquez, 72e), Militão, Alaba, Mendy - Modrić (Valverde, 82e), Casemiro, Kroos - Asensio (Rodrygo, 72e), Benzema (Bale, 87e), Vinicius Jr (Hasard, 82e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Depuis son adolescence, Messi a une réputation à tenir. À Paris, il semble plutôt courir (ou marcher) après elle. Alors qu'il avait construit une partie de sa légende dans ses affrontements contre le Real Madrid, l'ancien Barcelonais pensait pouvoir revêtir à nouveau ses habits de lumière. Ce rêve s'est évanoui dans un match qui restera marqué, malgré les quelques éclaircies, par un raté au point de penalty. Son trentième échec dans l'exercice, le cinquième en Ligue des champions, mais le premier face à son éternel club rival. Pour le PSG, cette déception restera pourtant anecdotique, puisque son sauveur habituel était présent : alors qu'il avait notamment provoqué ledit penalty et accumulé les situations dangereuses, Kylian Mbappé a trouvé la solution en solo au bout du bout d'un match que Paris maîtrisait sans pouvoir faire plier. Et à la mi-temps de ce huitième de finale, si ce but ne garantit rien, c'est un moindre mal avant de voyager à Madrid, où le Real devra proposer autre chose que défendre ses cages.Une belle kermesse peut débuter sans tifo — colère des ultras oblige —, mais pas sans un passage au stand de tir à la carabine. Sur la première cartouche parisienne, Ángel Di María voit Kylian Mbappé lui plomber le pied et ne peut dévier ce centre fort qu’au-dessus du cadre. Le ton est donné, et l'action ouvre une longue séquence où le PSG va mettre le grappin sur le ballon. Mbappé démaquille Carvajal, Eder Militão valse devant Nuno Mendes ou Verratti : le concours de dribbling est par ailleurs remporté haut la main par les Rouge et Bleu. Et s’ils abusent des combinaisons sur corner, ce n’est rien comparé aux renvois aux 5,5 mètres des Madrilènes, joués eux aussi à la rémoise et qui les empêchent de se dépêtrer du pressing local.Les hommes d’Ancelotti traversent cette demi-heure sans dommage uniquement grâce à la présence de Thibaut Courtois sur une reprise compliquée de Mbappé (17), une déviation de Militão après la tête de Danilo Pereira (18) ou encore un centre-tir de Mendes (23). Messi, lui, se rappelle à ses bonnes années barcelonaises, mais oublie qu’il est gaucher, au point que sa frappe du droit se dérobe complètement après un de ces rushs dont il a le secret. Paris n’a alors plus de jeton dans sa poche et se résout à lâcher le joystick à desqui reprennent des couleurs pour terminer cette première période avec un petit tir tenté seulement et sans aucun but encaissé malgré les bourrasques.À peine le temps de passer à la buvette, le PSG reprend ses habitudes du début de rencontre : il retrouve ses bonnes intentions et Mbappé les gants de Courtois, après un amour de déviation de Hakimi (52). Pendant que Toni Kroos s'essaye à une patate de forain qui passe au-dessus de la transversale, le portier belge est le seul Madrilène à rayonner dans son maillot orange. Inquiétant pour le Real ? Pas au moment où le portier se détend sur sa gauche pour sortir le penalty de Lionel Messi, alors que Carvajal, au bord de l'asphyxie, avait accroché le mollet de Mbappé dans la surface avec sa canne à pêche. Comme pour étouffer cette déception, Pochettino lance Neymar, dont le retour dynamise les travées du Parc et le jeu des siens. Mais lane convertit pas non plus le coup franc que le Brésilien trouve sur son premier ballon. Le Real l'a compris, avec la fin de la règle du but à l'extérieur en Coupe d'Europe, pas la peine de se découvrir : autant se contenter de contenir les débordements de Mbappé et Neymar et espérer des jours meilleurs au Bernabéu. Mais Mbappé en a décidé autrement, slalomant entre Vázquez et Militão pour s'ouvrir le chemin du but et celui de la victoire pour son employeur actuel.