Kylian Mbappé aurait donné son accord au Real Madrid

C'était déjà l'information mercato qui devait le plus faire parler ces prochains mois. Ca pourrait finalement être celle qui fera le plus parler ces prochaines heures et ces prochains jours.C'est le journal allemand, contre toutes attentes, qui sort le pétard de cette dernière journée du mercato hivernal : Kylian Mbappé, que le PSG avait recruté pour 180 millions d'euros en 2017, aurait donc donné son accord pour rejoindre librement le Real Madrid, qu'il affronter dès le 15 février par ailleurs en huitième de finale de Ligue des Champions, et ce, dès le mois de juin.L'attaquant, qui porte littéralement le PSG sur ses épaules cette saison, rejoindrait ainsi le club espagnol pour un salaire de 50 millions d'euros brut par an d'après le media allemand. Selon les sources, on estime qu'il gagnerait aujourd'hui entre 22 et 30 millions par an au PSG. Autant dire que c'est un exemple de négociation d'augmentation salariale !Ce n'est évidemment pas une surprise: ça fait mille ans que le champion du monde 2018, qui rêvait devant les posters de Cristiano Ronaldo dans sa chambre de petit mec, clame son amour pour le club madrilène.Si l'information se confirmait, ce serait avant tout un coup dur pour la direction parisienne. L'été dernier, Nasser Al-Khelaïfi assurait par exemple ceci à. Si le président du PSG a le numéro de téléphone de quelqu'un haut placé chez Google, il serait temps de l'appeler et de faire jouer le droit à l'oubli pour faire effacer cette citation de tous les Internets parce qu'elle risque de beaucoup ressurgir d'ici la fin de saison.Enfin, reste à voir dans quel contexte partira le joueur : s'il aura bien entendu largement marqué de son empreinte l'histoire du club francilien avec des montagnes de buts et plusieurs trophées, il serait sans doute plus simple pour tout le monde de se quitter bons amis en ayant soulevé la Ligue des Champions quelques jours avant d'aller prendre l'avion pour Madrid.