Kylian Mbappé a touché plus de ballons dans la surface que neuf équipes du Mondial

Trop fort « kyk’s » .La France s’affirme plus que jamais comme l’un des candidats à sa propre succession. Première équipe à obtenir son billet pour les huitièmes de finale, l’EDF pourra faire tourner contre la Tunisie pour faire souffler ses cadres. Mais pas sûr que Didier Deschamps accepte de se séparer totalement d’éléments comme Kylian Mbappé. Auteur de trois buts et d’une passe décisive en deux rencontres, l’international français est l’un des éléments moteurs de la machine tricolore. La preuve, on compare ses stats perso à celles d'équipes complètes. Selon Opta, Mbappé a touché plus de ballons dans la surface adverse (28) que le Costa Rica, le Qatar, le Maroc, l’Australie, les Pays-Bas, le Mexique, le Ghana, la Suisse et la Belgique.Une statistique irréelle, qui place le Français dans les meilleures dispositions pour dérouler, lors de la phase à élimination directe. En cas de victoire, les Bleus termineraient premier du groupe D, avec neuf points. Ils se frotteraient donc, au deuxième du groupe C, qui reste encore très indécis à ce jour. Pour le moment l’Argentine occupe la deuxième place, mais toutes les équipes peuvent encore prétendre à la qualification.