Kyle Harman-Turner : « Craven Cottage est menacé d'inondation d'ici trente ans »

Exposé cet été à la Royal Academy de Londres, Kyle Harman-Turner interpelle le monde via le football à travers son projet Climate Clubs. En concevant des écussons issus de vrais blasons de club, il met en avant les conséquences directes du réchauffement climatique. Selon lui, le foot peut et doit être l'un des outils majeurs de sensibilisation et d'action pour agir en faveur du développement durable.

46

« Le football possède un pouvoir très puissant qui n'est pas utilisé comme il le devrait. »

« L'un des problèmes dans le domaine du développement durable est que le message est souvent mal amené. »

« Et si Erling Haaland jouait avec le numéro "1,5" pour sensibiliser le public au 1,5 degré Celsius que nous devons tous respecter pour l'avenir de notre planète ? »

Propos recueillis par Tibor Turpin

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Elle vient de la conviction que les clubs de football ont le potentiel pour être des forces de changement positif plus puissantes que les gouvernements. Il suffit de regarder Marcus Rashford et son impact sur les questions de pauvreté alimentaire au Royaume-Uni.Nous avons voulu couvrir un échantillon représentatif des différents messages sur le climat, de la déforestation à l'extinction des animaux, en passant par la pollution atmosphérique. Il est frustrant que ces statistiques ne soient pas facilement connues et disponibles pour le public, et nous avons vu une opportunité pour les clubs de football de les faire connaître. Avec Nottingham Forest, nous avons pu mettre en lumière les 7,7 milliards d'hectares perdus dans les feux de forêt en 2021. Avec Brentford, nous avons pu mettre en lumière les treize espèces d'abeilles qui ont disparu au Royaume-Uni depuis 1990. Nous avons aussi délibérément couvert une série de sujets, certains mondiaux, d'autres locaux. Par exemple, avec Fulham : Craven Cottage est directement menacé d'inondation d'ici trente ans. Cela devrait être un problème très réel pour les fans de Fulham. Les clubs viennent maintenant nous demander de créer des écussons pour eux, ce qui est étonnant. Nous demandons ouvertement aux clubs d'offrir leur soutien officiel.Non, non, non. Personnellement, j’adore le football. J'y joue, je suis abonné à la télévision, j'ai un abonnement pour regarder les matchs... Je suis obsédé par le sport. Cependant, le football possède un pouvoir très puissant qui n'est pas utilisé comme il le devrait. Le football pourrait faire tellement plus pour mener et unir autour de questions mondiales comme le développement durable.Je suis un supporter de West Ham et détenteur d'un abonnement chaque saison. Mais je suis aussi un fan des Forest Green Rovers et de ce qu'ils font pour être à la pointe du développement durable. J'aime aussi la Roma et son travail de sensibilisation pour aider à la recherche d'enfants disparus. Tout comme je peux être un fan d'Arsenal et de sa campagne No more red (sensibilisation du public aux crimes commis à l'arme blanche et à la violence chez les jeunes, NDLR).Il est clair qu'il est temps d'agir, mais au sein de Climate Clubs, nous sommes tous très positifs quant à l'avenir et aux solutions à mettre en œuvre. L'un des problèmes majeurs que nous observons dans le domaine du développement durable est que le message est souvent mal amené. Cela ne donne pas envie de s’y intéresser. Nous espérons apporter quelque chose de plus inspirant et de plus ludique pour toucher la culture d'une manière moins moralisatrice. Les organisations sont aussi souvent trop grandes et trop laxistes pour agir sur le sujet. Nous passons à l'action et nous demandons aux clubs de nous rejoindre aujourd'hui. Nous sommes convaincus que ceux qui nous rejoignent maintenant placeront leurs clubs dans une position beaucoup plus forte... sinon, l'élan du public les forcera à nous rejoindre dans peu de temps de toute façon.Les passions et les objectifs sociaux ne devraient pas s'exclure mutuellement. Ils doivent être imbriqués l'un dans l'autre. La lutte contre le changement climatique ne doit pas nécessairement être quelque chose d'aussi lourd et impossible. Cela pourrait être enveloppé dans le divertissement... Par exemple, Erling Haaland n'a pas encore annoncé le numéro qu'il portera à Manchester City. Et s'il jouait avec le "1,5" pour sensibiliser le public au 1,5 degré Celsius que nous devons tous respecter pour l'avenir de notre planète ? Cette température a été fixée lors de l'accord de Paris, mais aucune grande économie n'est en mesure de respecter cet objectif. Quel serait l'impact si dès qu'un jeune achetant un maillot Haaland floqué du numéro 1,5, l'argent allait à des causes durables ? Nous avons déjà conçu le tee-shirt et nous avons mentionné Erling et Manchester City sur les réseaux sociaux.Nous ne voudrions pas dire aux gens ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire. Mais je pense que la prochaine génération de fans de football aura beaucoup de respect pour des clubs comme Forest Green ou des joueurs comme Chris Smalling qui vient de lancer ForGood