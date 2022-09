Kung-Fu Haaland et City renversent Dortmund

Manchester City (4-3-3) : Emerson - Stones, Akanji, Aké, Cancelo - Rodri, De Bruyne, Gündoğan (Bernardo Silva, 57e)- Mahrez (Alvares, 57e), Grealish (Foden, 57e), Haaland (Phillips, 90e+2). Entraîneur : Pep Guardiola.



Borussia Dortmund (4-3-3) : Meyer - Guerreiro, Hummels, Süle, Meunier - Can, Bellingham, Ozcan (Moukoko, 88e) - Reyna (Malek , 62e), Reus (Adeyemi, 88e), Modeste (Schlotterbeck, 79e). Entraîneur : Edin Terzić.

Pour une fois, il fallait vraiment arriver en retard au stade.Et plus précisément avec au moins une bonne cinquantaine de minutes, si possible. Certes, le spectateur aurait loupé la petite minute de silence en l'honneur d'Elizabeth II qui donne les frissons, mais il se serait surtout épargné une première mi-temps indigeste, loin du spectacle attendu sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Heureusement, Manchester City et le Borussia Dortmund se sont - un peu - rattrapés en fin de match, avec trois buts, dont un nouveau coup de génie d'Erling Haaland. Muselé par la charnière Süle-Hummels depuis 80 minutes, le Norvégien s'est envolé dans le ciel mancunien pour claquer une volée à faire pâlir Bruce Lee, sur un délice de centre de Cancelo façon Quaresma. Un éclair de génie pour illuminer une triste soirée.Avant cela, on n'avait rien vu, ou presque. Étonnant de maîtrise et de solidité, le Borussia - pourtant amputé de plusieurs cadres - a canalisé la foudreen première période. Les hommes de Guardiola n'ont pas cadré une frappe, contre une pour les Allemands, par Ozcan. Et c'est à peu près tout. Jusqu'à ce que la lumière jaillisse une première fois, après un corner du BvB, dégagé dans les pieds de Marco Reus. La frappe du numéro dix allemand était intelligemment coupée par Jude Bellingham. Le braquage semblait parfait. C'était avant le missile inattendu de John Stones, laissé seul à l'angle de la surface, et dont la frappe surpuissante a laissé Meyer pantois. City a ensuite vu son géant s'envoler pour lui donner de l'air, et sauver un peu les apparences.