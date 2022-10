Koulibaly raconte la réaction folle de Sarri à l’annonce de l’accouchement de sa femme

MD

Anecdote vraie ou anecdote fausse ?Non, McFly et Carlito ne sont pas dans la pièce et ce que raconte Kalidou Koulibaly dans cette interview pour Oh My Goal est bien réel. Avec le sourire au bord des lèvres, l’ancien pensionnaire de Naples revient sur un moment qui a marqué sa vie : la naissance de son fils. Le 16 janvier 2016, alors que les soldats de Maurizio Sarri sont en séance d’analyse vidéo, le défenseur sénégalais apprend que sa femme va accoucher. La suite de l’histoire est dantesque., lance l’actuel joueur de Chelsea.La pendule indique onze heures et Sarri apprend qu’il va revoir ses plans pour la rencontre contre Sassuolo, comptant pour la vingtième journée de Serie A, dont le coup d’envoi est à 20h45.‘Non tu n’y vas pas ! Tu devais jouer ce soir, tu viens de tuer mes plans, je fais comment moi ?’, reprend Koulibaly qui file tout de même à l’hôpital après une discussion houleuse avec le directeur sportif.Arrivé tout heureux, mais surtout pour rendre service à son entraîneur malgré le contexte, Koulibaly apprend rapidement qu’il débutera la rencontre sur le banc.‘il est sérieux lui ?’. Finalement, le colosse des Lions de la Téranga entrera en jeu pour le dernier quart d’heure d'un match remporté 3-1 par le Napoli.‘non je ne sais pas où je suis tombé, mais ce mec-là est vraiment fou', conclut l’ancien joueur du FC Metz.