Kostas Mitroglou de retour à Benfica ?

Enfin une porte de sortie pour Kostas Mitroglou ?Selon les informations de Record , Benfica et l’OM négocient un retour de Kostas Mitroglou au Portugal.En recrutant Mario Balotelli, Marseille envoie un message clair à ses deux attaquants Valère Germain et Kostas Mitroglou.Déjà en difficulté depuis de longs mois dans la cité phocéenne, le buteur grec aurait enfin trouvé un point de chute pour relancer sa carrière. Benfica, club où il a évolué entre 2015 et 2017 et inscrit plus de 50 buts, s'intéresserait à sa situation.D'après, Kostas Mitroglou pourrait retourner dans le club portugais en prêt d'un an et demi. Son salaire serait pris en charge par Benfica.Une opération idéale pour libérer de la place sur le banc et dans les comptes marseillais.