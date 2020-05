Kosovo : reprise en théorie le 6 juin, mais...

AB

Remise en cause.Le championnat du Kosovo, interrompu au mois de mars en raison de l’épidémie de coronavirus, devait reprendre le 6 juin prochain, suite à un accord trouvé entre la Fédération de Football du Kosovo (FFK) et le ministère des Sports.Mais ce mercredi soir, selon nos informations, un joueur du FC Drita Gjilan a été testé positif au Covid-19. « Du coup, le gouvernement n’est plus vraiment certain de valider cette date du 6 juin, alors que la fédération veut que le championnat reprenne, car il reste onze matchs à jouer. Mais c’est le ministère qui décidera, et on en saura plus assez rapidement » , explique une source à Pristina. Le 2 juin, ce sont les demi-finales de la Coupe nationale qui pourraient être disputées.Kosovo pas, ça veut pas.