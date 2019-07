Koscielny, rébellion à la française

Désireux de quitter Arsenal cet été, Laurent Koscielny est parti au clash en refusant de participer à la tournée américaine des Gunners. À un an de la fin de son contrat, le défenseur central tricolore de 33 ans veut faire son retour en France, où Rennes, Bordeaux et Lyon le draguent avec insistance. Reste à savoir qui remportera la mise.

Le giron comme motivation

L’Europe la carotte

Par Maxime Renaudet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Volontairement agrémenté d’une photo du blason du club, le communiqué de presse d’Arsenal a officialisé le bras de fer entre Koscielny et les Gunners. Pour comprendre le malaise, il faut remonter à la fin de saison, moment choisi par le défenseur de 33 ans pour annoncer au club qu’il ne ne prolongera pas. Réclamant d’être libéré de son contrat à son retour de vacances, ce qui a été refusé par son club, Kos' a alors tenté le tout pour le tout. Problème, ni Unai Emery, ni Raul Sanllehi, directeur sportif d’Arsenal, n’ont apprécié cette décision. Résultat, pendant que ses coéquipiers préparent leur sortie scolaire aux États-Unis, le capitaine desdevra s’entraîner avec les U23 avant que des procédures disciplinaires soient prises à son encontre. Pour le sauver de cette rébellion surprenante et le faire revenir à la maison, Bordeaux, Rennes et Lyon devront enfin passer à l’action. Mais à quel prix ?Plutôt actifs depuis le début du mercato, les Girondins de Bordeaux cherchent encore à enrôler la première recrue phare de l’ère américaine. Ça tombe bien puisque voilà maintenant plusieurs semaines que Paulo Sousa a chuchoté à l’oreille de ses dirigeants le doux nom de Laurent Koscielny. À bientôt 34 ans (il les fêtera le 10 septembre prochain), le défenseur central français apparaît comme l’homme providentiel pour stabiliser une défense désormais orpheline du prometteur Jules Koundé (20 ans), parti au FC Séville. Après les recrutements successifs d’Edson Mexer, Loris Benito et Enock Kwateng, l’arrivée de Koscielny permettrait aux dirigeants bordelais de rayer la dernière ligne de leur liste d’emplettes défensives.Pour cela, le board bordelais va devoir cravacher dur même si plusieurs sources annoncent ici et là que l’ancien défenseur lorientais aurait opté pour le club au scapulaire depuis déjà plusieurs semaines. Désireux de se rapprocher de Tulle et sa famille, Koscielny aurait même déjà reçu une offre de contrat de deux ans (plus une en option) d’après le. Mais c’est bel et bien la question de sa dernière année de contrat qui pose problème. Car avant ce bras de fer, Arsenal réclamait dix millions d’euros pour le laisser partir. Une somme que les Américains ne souhaitaient pas aligner malgré les vingt millions d’euros glanés grâce à la vente de Koundé en Andalousie. À force d’attendre et de regarder de près leur porte-monnaie, les Girondins pourraient bien se faire doubler par le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais.Toujours en embuscade, Rennes s’est également renseigné sur l'ancien Tourangeau depuis maintenant plusieurs semaines par le biais de son président Oliver Létang. Là encore, les rumeurs vont bon train concernant un potentiel accord de principe entre le club breton et le défenseur français. Contrairement aux Girondins, les Rennais ont l’avantage de jouer la Ligue Europa la saison prochaine. Un point non négligeable quand on sait que Koscielny ne veut pas prolonger en partie car lesne jouent pas l’Europe à la rentrée. Mais comme son concurrent bordelais, Rennes devra convaincre le joueur de réduire son salaire (estimé à un peu plus de quatre millions d’euros par an), même si l’offre bretonne serait pour l’instant supérieure à celle des Aquitains.Pourtant, ce vendredi, devant les exigences de l'international tricolore, la direction bretonne aurait mis fin aux discussions. Dans l'histoire, difficile d’y voir clair et de démêler le vrai du faux tant les infos se multiplient à vitesse grand V. Si Bordeaux et Rennes ne parviennent pas à rafler la mise, Lyon pourrait en profiter puisque Juninho aurait coché son nom pour remplacer Marcelo. Le club rhodanien, qui participera à la prochaine Ligue des champions et dispose d’un budget bien plus conséquent que ses concurrents, a un beau coup à jouer. Mais ce jeudi, avec la signature du défenseur central Joachim Andersen pour 30 millions , l’OL a décidé de brouiller les piste. Pour Koscielny, le challenge lyonnais serait certainement le plus excitant, mais avec son bras de fer récent, la partie de poker semble plus que jamais relancée.