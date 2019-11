Kondogbia forfait pour les matchs avec la Centrafrique

AB

Coup dur pour la Centrafrique.Geoffrey Kondogbia (26 ans), le milieu de terrain de la Centrafrique, ne participera pas aux deux matchs des Fauves du Bas-Oubangui, à domicile face au Burundi (13 novembre) et en Mauritanie (19 novembre), qualificatifs pour la CAN 2021. Le joueur, auteur d’un but somptueux mardi dernier en Ligue des champions face à Lille (4-1) , s’est blessé à une cuisse en championnat d’Espagne contre Grenade ce week-end (2-0).François Zahoui, le sélectionneur ivoirien de la Centrafrique, a confirmé àle forfait de l’ancien international français (5 sélections) «» . Kondogbia avait décidé de jouer pour son pays d’origine en août 2018, et inscrit son premier but avec la Centrafrique il y a presque un an, face au Rwanda (2-2), lors des qualifications pour la CAN 2019.Au frais Kondogbia.