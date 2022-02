Kondogbia et Lodi guident l'Atlético face au Celta

2



Atlético de Madrid (3-5-2) : Oblak - Savić, Giménez, Reinildo - Vrsaljko, Llorente (Carrasco, 64e), Kondogbia (Lemar, 68e), Herrera, Lodi (De Paul, 63e) - Correa (Griezmann, 64e), Felix (Suárez, 72e). Entraîneur : Diego Simeone.



Celta (4-1-3-2) : Dituro - Mallo, Aidoo, Araújo , Galán - Beltrán - Méndez, Suárez (Solari, 81e), Cervi (Nolito, 75e) - Aspas, Mina (Galhardo, 75e). Entraîneur : Eduardo Coudet.





King Kond.L'Atlético de Madrid réintègre le top 4 de la Liga ce samedi, et il le doit en grande partie à Geoffrey Kondogbia. Le milieu français, au-delà de son activité dans l'entrejeu, a engendré les deux butsface au Celta avec deux ouvertures délicieuses vers Renan Lodi. Le Brésilien s'est joué d'Hugo Mallo pour placer une frappe au ras du poteau (36), puis a repris sans contrôle pour faire le break (60). L'ancien Monégasque a malheureusement dû quitter la pelouse plus tôt que prévu, touché physiquement.Son compatriote Antoine Griezmann s'est aussi signalé après son entrée en frôlant le cadre à deux reprises (81, 85). Malgré la maîtrise du ballon et 16 frappes sur la cage de Jan Oblak, les Galiciens n'ont jamais réussi à tromper la défense des, vigilante, en témoignent les interventions décisives de Reinildo (15) et Šime Vrsaljko (49). Accroché par les relégables Cadix et Levante lors des deux dernières journées, le Celta piétine et s'enfonce dans le ventre mou du championnat.Loin de là, l'Atléti revient à un point du podium, et du Betis... chez qui il se déplacera le week-end prochain.