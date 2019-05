Kompany rapproche Manchester City du titre

Sur un screamer incroyable de son capitaine à 20 minutes du terme, Manchester City a validé l'avant-dernière étape vers le trophée national. Les Citizens y vont tout droit.

La crispation en première

Patator Kompany

Manchester (4-3-3) : Ederson - K. Walker, Kompany (c), A. Laporte, Zinchenko - Foden (L. Sané, 56e), Gündoğan, D. Silva (J. Stones, 91e) - B. Silva, Agüero (G. Jesus, 87e), Sterling. Entraîneur : Pep Guardiola.



Leicester (4-1-4-1) : K. Schmeichel (c) - Ricardo Pereira, J. Evans, Maguire, Chilwell - Ndidi - Albrighton (D. Gray, 85e), Tielemans (H. Barnes, 75e), Choudhury, J. Maddison (Iheanacho, 79e) - Vardy. Entraîneur : Brendan Rodgers.

Dans lehistorique qui se joue dans les cimes de la Premier League, Liverpool fait à peu près tout parfaitement, se reposant même sur une réussite insolente pour ne rien laisser filer. Mais juste au-dessus, il y a une équipe dans un état de grâce comparable et qui est bien décidée à bisser au palmarès du championnat britannique. Le week-end précédent à Burnley , c'était Agüero qui avait fait perdurer le sans-faute des siens, après l'heure de jeu ; ce lundi à domicile, c'est le capitaine (en fin de contrat) Vincent Kompany qui a surpris son monde et fait enrager lesderrière leur télévision : il ne reste plus qu'une occasion pour voir le leader chuter. Le symbole est puissant, et une chose est sûre, c'était le meilleur moment pour ouvrir son compteur en 2018-2019.Pourtant d'entrée, les, qui n'ont rien du petit poucet (forts de leur 8place avant cette journée et leur succès à l'aller ), posent leur épais milieu pour quadriller l'Etihad et s'infiltrent dans les brèches. Vincent Kompany se jette de toute sa carcasse pour éviter un coup de froid d'un Ricardo Pereira gonflé à bloc (8) puis Tielemans manque de puissance (14). Phil Foden , timoré pour sondans le onze de son club formateur, s'illustre d'un enchaînement, mais trouve les gants de Kasper Schmeichel (11).City est crispé, multiplie les grosses fautes et les frappes terminent plutôt en tribune, mais les hommes de Pep enchaînent les corners : sur le quatrième, Agüero trouve la barre et oblige Schmeichel au réflexe (32) puis n'est pas à l'affût (35). La frappe de Bernardo Silva , qui s'impatiente (45), n'empêche pas lesde rentrer aux vestiaires dos au mur.Lors du retour au jeu, le chouchou des journalistes Raheem Sterling panique de la tête (52) et Bernardo continue les œuvres inachevées. Alors que les visiteurs semblent abandonner toute ambition et que le pétillant Leroy Sané enlève la chasuble, la jambe de Gündoğan tremble au moment d'armer à l'entrée de la surface (58). Pris d'une magnifique folie, Harry Maguire prend ses gros sabots pour sortir un peu les siens de l'eau et offre à James Maddison une cartouche que le numéro 10 envoie à côté (63).Quand le Kun trompe la vigilance de la charnière Evans-Maguire, il tombe encore sur un Schmeichel impérial sur sa ligne (69). Le rempart danois va rendre les armes quelques secondes plus tard, face à un bourreau inattendu : Kompany s'avance à une vingtaine de mètres et envoie une parfaite sacoche dorée dans la lulu pour faire respirer tout le monde (1-0, 70). Le plus dur est fait et Leicester est coincé, surtout que l'énigmatique Iheanacho n'a pas envie de trahir son ancienne formation (88). Un dernier coup de collier, et la Premier League restera