Kompany d'élite

Après onze longues années passées à Manchester City, Vincent Kompany quitte l'Angleterre pour Anderlecht, où il occupera le poste d'entraîneur-joueur. Après avoir gagné de nombreux trophées, contribué à la nouvelle émergence des Skyblues et remporté un triplé inédit. Ou comment partir par la grande porte.

Sa dernière image avec Manchester City sera donc la suivante : celle d'un capitaine exemplaire, encore vainqueur, en train de soulever un trophée – celui de la FA Cup, en l'occurrence – après une large victoire en finale face à Watford (6-0) au bout d'un triplé national (les deux coupes et le championnat) qu'aucune équipe masculine n'avait encore réalisé en Angleterre . Mais ce que les supporters desretiendront comme ultime cadeau, eux, c'est autre chose : un superbe missile des 25 mètres venant se loger dans la lucarne de Kasper Schmeichel , et offrant les trois points aux siens contre Leicester le 6 mai 2019. Vincent Kompany n'avait alors plus cadré la moindre frappe de l'extérieur de la zone de vérité depuis décembre 2013, malgré 37 tentatives. Il n'avait plus marqué en dehors de cette surface de réparation depuis 2007, et un match de C3 disputé avec Hambourg. Il n'avait plus fait trembler les filets tout court depuis le 7 avril 2018, et une défaite à domicile contre Manchester United . Pourtant, ce but face auxs'est avéré indispensable pour la conquête du titre et pour résister à Liverpool . Question : au moment où il a frappé, savait-il déjà qu'il ne lui restait plus que deux occasions de revêtir le maillot avec lequel il a tant gagné ?Cela pourrait expliquer les larmes qui ont coulé sur ses joues, après le coup de sifflet final. Un adieu tacite, une offrande pour dire au revoir offerte avec le pied plutôt qu'avec la bouche. Mais peu importe, au fond. Désireux de garder le silence jusqu'à ce que tous les grands rendez-vous dessoient clôturés, Kompany a annoncé son départ de Manchester ce dimanche 19 mai. «, a-t-il écrit dans un communiqué, alors que son contrat s'achève à la fin du mois de juin.De leur côté, les fans n'oublieront jamais non plus leur défenseur central qui a passé onze longues années à réussir en Angleterre . Avec lui, lesont coloré la ville en bleu. Avec les, lui est devenu l'un des meilleurs arrières du monde. Avec lui, lesont renoué avec le succès. Avec les, lui a planté vingt fois et disputé 360 matchs toutes compétitions confondues. Avec lui, lesont glané dix titres (dont quatre Premier League). Avec les, lui s'est forgé un mental d'acier, revenant toujours très fort de ses innombrables blessures . Comme en 2018-2019, malgré les 33 ans qui l'empêchent désormais de réaliser des exercices à plus de vingt titularisations.Mais si la vie de City va continuer sans Kompany, ce dernier n'en a pas encore fini avec les défis. Plutôt que de s'éloigner vers une retraite dorée, le Belge a décidé de revenir à son premier amour : Anderlecht . Là où tout a commencé puisqu'il y a été formé, y a découvert la Ligue des champions et y a déjà obtenu deux titres de champions (en 2004, et en 2006). Pour continuer à emmerder les attaquants, et à faire flipper les portiers sur les corners ? Oui, mais pas seulement. Pour son retour au pays, l'international aux 84 sélections va enfiler le surprenant costume d'entraîneur-joueur., a expliqué le directeur technique Franck Arnesen, dans une vidéo publiée sur Twitter et décrivant les motivations pour les Mauves d'enrôler un tel bonhomme dans un tel statut.» Pas dit que ça fonctionne. Mais le grand Vincent s'en moque : aujourd'hui, il n'a plus rien à prouver.