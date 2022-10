Komnen Andrić, l'amour est dans le pré

« Pas mal de temps s'est écoulé depuis la guerre. Tous les joueurs, y compris ses adversaires, voyaient en lui un mec bien. »

Un Serbe qui s'éclate en Croatie

« Je peux monter dans la voiture à trois heures du matin et aller au Monténégro pour lancer l'hameçon. Je ne pêche que de manière récréative, et je remets à l'eau tous les poissons que j'attrape. »

« Grand-mère » veille sur les autres

« Mon Zeus, que j'ai acheté à Andrić, est un chien magnifique et je suis heureux qu'en dehors de notre amitié, quelque chose d'autre nous unisse. Andrić est l'un de mes joueurs préférés parmi ceux que j'ai entraînés. »

Nature et découvertes

Par Tom Binet

Tous propos recueillis par TB sauf ceux de Komnen Andrić.









Le 14 août dernier, c'est sur la scène d'Auguste-Delaune que Komnen Andrić et sa grande carcasse décident de se présenter à la Ligue 1. Alors que Clermont est mené de deux buts à la pause, le Serbe renverse Reims et le cours de la rencontre en une quinzaine de minutes : expulsion d'Agbadou provoquée, réduction du score sur penalty, égalisation de la tête à bout portant. Voilà les Auvergnats sur le chemin de leur premier succès de la saison et la nouvelle aventure de l'attaquant entamée de la meilleure des manières. Si depuis, la suite est moins flamboyante – aucun but inscrit et une place de titulaire pas nécessairement acquise –, le bonhomme entend bien apporter son vécu au sein d'un groupe qui a parfaitement commencé sa deuxième mission sauvetage consécutive. Débarqué au pied des volcans, où le père de deux enfants a atterri avec toute sa famille, afin de remplacer Mohamed Bayo, parti à Lille, Komnen Andrić n’en est pas à son premier défi.Jeune espoir du football serbe, c'est sous la tunique du club de Radnički 1923 que le jeune Andrić, 18 ans, découvre la première division serbe en 2013. Deux ans plus tard, celui qui est titulaire chez les U20 nationaux se blesse à quelques semaines du Mondial de la catégorie et observe de loin ses coéquipiers être champions du monde. Un premier coup dur."envolé" » , confiait-il en 2021 pour Goal . Dès 2016 donc, l'heure est déjà venue pour le grand gabarit d'un mètre 89 de déplier ses ailes pour une première aventure loin de sa Serbie natale : direction le Portugal pour six mois de prêt. Suivront des piges en Lituanie et en Russie, mais c'est bien en Croatie que le buteur parvient enfin à trouver sa place.Un an à peine après sa signature à l'Inter Zaprešić, il devient le premier joueur serbe à porter le brassard dans le championnat croate., confiait-il à l'époque à Goal. Une question que ne s'est pas posée le technicien., confie Toplak.Un mandat parfaitement assumé par le principal intéressé., poursuit l'entraîneur.À commencer par l'un de ses plus proches coéquipiers de l'époque, Andrej Šimunec.Le défenseur central, aujourd'hui sans club après un passage lui aussi au Portugal, est resté proche d'Andrić.nightlife, sourit Šimunec.De là est née une amitié qui perdure, le Croate étant convié à venir rendre visite à son ancien partenaire en Auvergne.Proche de ses coéquipiers, Komnen Andrić le reste après son départ pour le plus grand club du pays, le Dinamo Zagreb. Une formation avec laquelle il découvre les joutes européennes, mais surtout une grande famille. Au point de vivre difficilement son départ pour l'Hexagone."Allez grand-mère, remercie les Français et reste avec nous. Nous nous réunirons et paierons ton salaire." » Son surnom,(grand-mère en croate), reste une énigme même pour Andrej Šimunec."leka""Baka"Côté terrain en revanche, pas question de rigoler., affirmait encore le joueur pour Goal.Alors quand son rêve de gosse prend forme, Andrić refuse d'en perdre une miette., embraye Toplak.Šimunec :Hors du pré, le garçon vit avec la même intensité., confie-t-il. La plus grande passion de cet amoureux de la nature ? La pêche.Un attrait pour les grands espaces que le natif de Novi Pazar pourra largement assouvir du côté de Clermont. Très peu pour son acolyte Andrej Šimunec, en revanche.En Croatie, Komnen Andrić s'est également lancé dans l'élevage de bergers suisses et en vend même certains à ses amis du monde du ballon rond. Andrej Šimunec et Samir Toplak sont de ceux-là., se délectait-il encore.Quelques années plus tard, le technicien est ravi d'avoir son compagnon à ses côtés.Encore une belle marque de reconnaissance., se projette enfin Andrić. Pas sûr que d'ici là, il ne lui reste beaucoup d'endroits à découvrir.