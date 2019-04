Kombouaré, c'est pas son année

Le DFCO, encore battu dimanche par Nice (0-1), va devoir faire des miracles pour rester en Ligue 1. Antoine Kombouaré, nommé en janvier dernier pour remplacer Olivier Dall’Oglio, deux mois après avoir été viré de Guingamp, ne parvient pas à sortir son équipe des bas-fonds de la Ligue 1. Y a des saisons comme ça...

1

On lui reproche d'être moins accessible que ses prédécesseurs

« Les occasions, ce n’est pas Kombouaré qui les rate »

Delcourt continuera avec le staff en place

Par Alexis Billebault, à Dijon

Antoine Kombouaré n’élude jamais la question. Et la réponse est invariablement la même. «» À Guingamp , cela s’était terminé par un limogeage, en novembre dernier, quelques jours après une défaite à Nantes (5-0) , résumé d’un début de saison désastreux. Le coach kanak avait quitté la Bretagne avec une seule victoire (0-1 à Angers , le 29 septembre) en onze matchs de championnat et un sympathique petit chèque de 2 millions d’euros en guise d’indemnités de licenciement, avant de prendre quelques semaines de vacances.Nommé le 10 janvier dernier pour succéder à Olivier Dall’glio, Kombouaré a dirigé dimanche face aux Aiglons son douzième match sur le banc dijonnais. Et comme à Guingamp , il n’en a remporté qu’un seul, le 26 janvier dernier contre les fantômes monégasques (2-0), un succès auquel viennent s’ajouter deux matchs nuls contre Montpellier (1-1) et Reims (1-1). Le calcul est simple : sous Dall’Oglio, Dijon avait récolté seize points en dix-huit matchs. Avec Kombouaré, le compteur est bloqué à cinq unités. À huit journées de la fin, et un seul point pris en neuf matchs, le DFCO a une belle tête de futur relégué. Même si mathématiquement, la dix-septième place est encore accessible, le bon sens suggère plutôt de viser celle de barragiste, un avis (presque) unanimement partagé en interne. «» , répète Olivier Delcourt , le président dijonnais.Face à des Niçois pourtant largement prenables, pourtant, les Bourguignons n’ont pas vraiment donné envie d’être optimistes pour la suite, malgré quelques rares séquences intéressantes. Peu d’occasions de but, un nouvel expulsé (Sammaritano), et l’impression, récurrente, que les joueurs manquent «» , comme l’a souligné Kombouaré. Seulement, en quittant le stade dimanche soir, c’est pourtant lui, après avoir présenté ses «» , qui a été ciblé par la colère des quelques dizaines de supporters. Certains lui ont conseillé de démissionner, dans des termes moins courtois, quand d’autres ont couru derrière son véhicule. Entre les deux parties, le climat s’est tendu au fil des semaines. D’abord à cause des résultats, mais aussi parce que les supporters reprochent à Kombouaré d’être moins accessible que ses prédécesseurs, qu’il s’agisse d’Olivier Dall’Oglio, Patrice Carteron ou Faruk Hadžibegić. «, admet Delcourt.Les joueurs dijonnais, qui ont pu sortir de l’enceinte sans le moindre problème – Julio Tavarès et Romain Amalfitano ont même échangé tranquillement avec des supporters – répètent depuis des semaines avoir conscience de la situation. Et que l’heure est venue de joindre la parole aux actes. «» , explique leur entraîneur. «» , regrette un supporter, statistiques à l’appui : à eux tous, les éléments offensifs ont inscrit onze des vingt et un buts de l’équipe, et Tavares, le plus prolifique d’entre eux (3 buts) n’a plus marqué depuis la deuxième journée... Pire encore : lors de ses neuf dernières sorties, le DFCO n’a marqué que deux fois, dont un penalty. «» , râle cet habitué de Gaston-Gérard.L’entraîneur dijonnais, qui a testé plusieurs systèmes, aurait pu demander des renforts dans toutes les lignes lors du mercato hivernal. Il a préféré se limiter à la seule arrivée de l’attaquant international guinéen Sory Kaba , acheté 4 millions d’euros à Elche (D2 espagnole), dont l’apport est à ce jour inexistant ou presque. «, ricane un agent.Plusieurs fois sondé au sujet de l’avenir de l’entraîneur, Delcourt s’est montré catégorique : Kombouaré, qui a signé un contrat de six mois (avec un salaire de 100 000 € mensuels) renouvelable en cas de maintien, restera à son poste. « Dijon avait terminé onzième, N.D.L.R.).» Pour l’instant, le changement d’entraîneur décidé par la direction est un échec, et le premier décisionnaire en est conscient. «» , insiste Delcourt. Mais pas très en forme non plus...