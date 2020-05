Kombouaré appelle à la grève des joueurs et des entraîneurs

RL

Contre vents et marées, Antoine Kombouaré n'est pas très content du sort réservé à la lanterne rouge Toulouse.Dans un entretien accordé à L'Équipe , le technicien kanak prend la parole pour défendre la cause de son Téf' et d'Amiens, et milite pour une Ligue 1 à 22 clubs la saison prochaine., affirme Casque d'or, qui invite à ce[les présidents de l’UNFP], taille l'ancien coach et joueur du PSG.[président du syndicat des entraîneurs][président de la FFF et ex-président de l'EAG]Une grève ? En voilà une bonne idée pour écouler ce stock de merguez