Kolašinac fait fuir deux hommes armés au cours d'un car-jacking

Video of Seo Kolašinac fighting off two men with knives, after they tried to rob Mesut Özil. What an animal. My defender. pic.twitter.com/sZUKJKxBLU — Not a football account (@1886_blog) 25 juillet 2019

Vidéo

VLU

Alors que Mesut Özil et Sead Kolašinac circulaient dans la voiture de l'international allemand jeudi soir, les deux joueurs d'Arsenal ont été victimes d'une tentative d'agression : deux hommes armés ont en effet profité de l'arrêt de la berline de Mesut Özil pour tenter de réaliser un braquage. L'international bosnien est alors sorti du véhicule et a fait fuir les deux individus, pourtant armés de couteau.Par la suite, Kolašinac et Özil se sont dirigés vers un restaurant proche du lieu de l'agression et ont prévenu les forces de police. Celles-ci ont confirmé l'incident dans la soirée, sans toutefois citer les noms des deux joueurs concernés, et ont annoncé que les agresseurs étaient toujours en fuite. La scène a été capturée par une caméra de surveillance et la vidéo a été rendue publique jeudi dans la soirée : sans doute de quoi nourrir l'imagination débordante des fans anglais dans la réalisation d'un nouveau chant.Quant à Mesut Özil, son action pourrait être résumée à ça :