Koeman versus wild

Nouvel entraîneur du FC Barcelone pour ce début de saison 2020-2021, Ronald Koeman a directement mis les pieds dans le plat afin de dépoussiérer le club catalan. Malgré cela, son arrivée sous la présidence de Josep Maria Bartomeu et son passé en demi-teinte sur un banc de touche laissent planer quelques doutes sur sa capacité à relever cet immense défi. Portrait.

Le colosse aux pieds de mammouth

Escudé : « À l’Ajax, son discours et sa méthode étaient bien travaillés »

Cañizares : « Koeman utilisait Valence comme un vase communiquant vers le Barça »

Par Antoine Donnarieix

Propos d'Eusébio, Escudé, Cañizares et Ferriol recueillis par AD.

Lancées au cours de son appel téléphonique à Leo Messi, ces deux phrases de Ronald Koeman sont apparues dans le quotien sportif argentin. La conséquence ? Une nouvelle bombe médiatique lâchée sur le Barça sans freiner pour autant l’entreprise de démolition de Rambo, un surnom qui colle à la peau de l’ancien stoppeur depuis son passage au PSV Eindhoven. En une poignée d’heures à la suite de sa nomination, l’ex-sélectionneur des Pays-Bas a indiqué la porte de sortie à Luis Suárez, Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Ivan Rakitić et Junior Firpo, sans oublier de prévenir Sergio Busquets de son nouveau rôle de doublure de Frenkie de Jong en sentinelle devant la défense. D’où la question : Koeman est-il trop destructeur ou juste lucide devant le capharnaüm barcelonais ?Pour trouver des éléments de réponse, il faut se pencher sur les états de service du Batave au Barça. Lors de son arrivée en 1989, Koeman jouit d’un curriculum vitae éloquent : vainqueur de la C1 avec le PSV et vainqueur de l’Euro un an plus tôt en Allemagne, le blond est recruté par Johan Cruyff (son ancien mentor à l’Ajax lors de la saison 1985-1986) qui voit dans ce profil la base de son 3-4-3 supplément football total., se souvient Eusebio Sacristán, coéquipier de Koeman pendant six saisons au Barça.Or, la frappe de mammouth du Néerlandais va devenir légendaire : c'est grâce à elle que lesvont célébrer leur première victoire en finale de C1, contre la Sampdoria, en 1992 à Wembley (1-0).Côté vestiaire, Koeman ne laissait pas de place à la dilettante., poursuit Eusébio.Autre trait de caractère du bonhomme, son inflexibilité dans les moments tendus., confie Eusébio.Visiblement, l’homme n’en est pas à son coup d’essai.Koeman s’est en effet mis à peaufiner ses concepts d’entraîneur à Amsterdam, là où son apprentissage du Cruyffisme a véritablement commencé. Recruté à l’été 2003 par le technicien, Julien Escudé se souvient d’avoir privilégié l’Ajax à d’autres championnats étrangers, car cet ancien milieu de terrain replacé en défenseur central allait lui permettre deet d’acquérir des responsabilités., rembobine l’ancien international tricolore.Au milieu de talents parfois rebelles comme Rafael van der Vaart ou Zlatan Ibrahimović, Koeman doit également user de son tempérament., narre Escudé.À vrai dire, Koeman aurait sans doute aimé toucher le Graal barcelonais un peu plus tôt, mais sa première expérience sur un banc espagnol s’est transformée en douche froide. C'était au FC Valence, en 2007-2008. Santiago Cañizares, qui disputait là sa dernière saison dans l’effectif professionnel valencien, garde le souvenir d’un coach prêt à mourir avec ses idées, quitte à lutter pour le maintien aux commandes d’un club prestigieux., remarque l’emblématique gardien de but desDès lors, comment expliquer la présence d’une Coupe du Roi dans son palmarès et son licenciement trois jours plus tard, après une gifle contre l’Athletic Club (5-1) ?, révèle Roberto Ferriol, journaliste pour le quotidien régionalUne situation rocambolesque qui trouve sa source dans le désir de Koeman d’être encore une fois le seul maître à bord. Par conséquent, les cadres Miguel Ángel Angulo, David Albelda et Cañizares sont écartés du projet collectif., conclut Cañizares.Prochain objectif pour Koeman : prouver à Cañizares qu'il a tort.