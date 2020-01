Kobe Bryant ou l'amour du soccer

Ce dimanche, Kobe Bryant a disparu dans un accident d'hélicoptère à l'âge de 41 ans. S'il restera comme une légende du basket et des Lakers de Los Angeles, il nourrissait un amour sincère pour le football. RIP Kobe.

1.5k

Trois Coupes du monde à son actif

Vidéo

Par Nicolas Kohlhuber

Article publié initialement en avril 2016 sur sofoot.com

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Une phrase que beaucoup de monde a prononcée ou entendue. La trouver dans une interview sur le site de la FIFA ? Pas anormal. Mais elle prend une tout autre tournure quand elle sort de la bouche de Kobe Bryant. Le meilleur marqueur de l’histoire des Los Angeles Lakers ne cache pas son amour pour le foot. Mais comment un joueur qui a inspiré toute une génération de basketteurs pouvait-il en réalité préférer le «» ? Il faut revenir à son enfance. Fils de Joe Bryant, basketteur professionnel, il le suit au gré de ses changements de clubs en Europe. De 1984 à 1991, c’est en Italie que le daron foule les parquets, avant une pige au FC Mulhouse Basket. Le fiston a alors tout le temps de découvrir le football avec ses camarades italiens, tombant amoureux de l'AC Milan de Gullit, Van Basten et Baresi. «» , avoua-t-il au. C’est depuis Reggio Emilia que le futur quintuple champion NBA verra lafinir troisième de sa Coupe du monde. Mais une fois cet interlude européen fini, le petit Kobe n’a plus trouvé assez de coéquipiers pour jouer audans son quartier de Philadelphie. C’est alors qu’il se penche exclusivement sur le basket.» , avançait-il, avec sa modestie légendaire, lors d’un point presse en début de saison. Mais l’Américain était pourtant conscient de ses limites sur les terrains verts : «» , se justifiait-il auaprès un match de charité. Les stars du ballon rond n’en ont que faire, vu qu'elles sont fans de lui. De Kaká à l’équipe féminine des USA, en passant par Lukaku, elles l’ont exposé au grand jour sur les réseaux sociaux. Un trophée de MVP, deux médailles d’or olympique et 33 000 points en NBA plus tard, «» n’oublie pas son amour de jeunesse. Un voyage en Allemagne pour la Coupe du monde 2006, un en Afrique du Sud quatre ans plus tard, et encore un en 2014 au Brésil, le basketteur est un passionné. Le célèbre numéro 24 n'en a pas joué autant avec le maillot de Team USA Basket. Même une Coupe des confédérations est une excuse suffisante pour faire le déplacement à Salvador de Bahia.Toutes les occasions étaient également bonnes pour chausser les crampons : en couverture d’, pendant une publicité pour Panini ou pour tirer un penalty à la mi-temps d’un amical entre Manchester United et Barcelone à Washington. C’est d’ailleurs desdont l’était un grand fan, n’hésitant pas à considérer Thierry Henry comme son équivalent footballistique. D’où l’air de ressemblance ? Finalement, sa force aura peut-être été de tirer le meilleur des deux sports pour être aussi dominant sur les parquets. D’un point de vue technique, les réflexes du foot lui ont permis «» . D'un point de vue tactique, Kobe a aussi appris du foot : «» Des attaques «» qui ont permis à la franchise californienne de réaliser le triplé entre 2000 et 2002. Ce soir, les mondes du basket et du foot se joignent au deuil après sa disparition.