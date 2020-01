Kobe Bryant, le Barça dans les gènes

Impensable il y a de cela quelques heures, le décès de Kobe Bryant émeut la planète entière. Avec le départ du Black Mamba, le monde perd bien plus qu’une icône de basketball. Le légendaire numéro 8 et 24 des Los Angeles Lakers était également un fan de sport et plus particulièrement de football, où il avait noué des liens forts avec son club de cœur : le FC Barcelone.

La symbiose avec Ronaldinho

Descanse em paz, meu amigo pic.twitter.com/vRqNRyoIhp — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) 26 janvier 2020

Pau Gasol, l’intermédiaire

Shocked by the death of @KobeBryant, an exemplary athlete both on and off the basketball court. Our most heartfelt condolences to his family and loved ones. Rest in peace. pic.twitter.com/wGhF4xouVL — FC Barcelona (@FCBarcelona) 26 janvier 2020

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) 26 janvier 2020

Par Antoine Donnarieix

L’image fait le tour du monde à l’heure qu’il est, et cela paraît normal tant Neymar da Silva Santos Júnior représente l'image du sportif reconnu à travers le globe. Au moment d’inscrire le deuxième but du PSG sur la pelouse de Lille, le joueur du Paris Saint-Germain profite de la fin d’une accolade collective pour se retourner vers la caméra. Là, le Ney prend un air sérieux et montre deux doigts sur sa main droite, puis quatre sur sa main gauche. 24, soit le numéro historique de Kobe Bryant lors de la deuxième partie de son aventure aux Los Angeles Lakers. En fin de rencontre, le Brésilien s’exprime sur sa soirée tronquée par le décès d’un ami. «(...)» Un hommage loin d’être anodin puisque si Neymar est autant attaché à Bryant, leavait quant à lui le béguin pour le Barça.Le 23 juin 2013, le Brésil s’impose contre l’Italie lors de son dernier match de poule durant la Coupe des confédérations organisée sur ses terres (4-2). Dans le vestiaire, l’équipecélèbre son succès, mais ne s’attend pas à recevoir une visite de prestige : celle de Kobe Bryant. Vingt jours auparavant, Neymar était présenté au Camp Nou pour officialiser son transfert au FC Barcelone. Une recrue que Bryant, habitué à porter la tunique du Barça depuis les années 2000 et présent pour une opération marketing à Salvador, avait logiquement envie de rencontrer personnellement. Juste après leur première rencontre, Neymar publie une photo avec le quintuple champion NBA sur Instagram. «» Fanatique, Kobe Bryant l’est également quand il évoque sa passion pour le Barça. À Los Angeles, l’arrière des Lakers avait déjà eu l’opportunité de rencontrer leslors des tournées estivales, avait aussi disputé un match amical de basket-ball contre le FC Barcelone ou encore participé à une rencontre de football à but caritatif où la légende vivante américaine partageait le même maillot qu’un certain Pep Guardiola.Si le partenariat Nike créait de facto un lien intime entre les institutions des Lakers et du Barça, Bryant avait d’abord ressenti un coup de cœur grâce à l'AC Milan lorsque son père Joe sillonnait l’Italie après sa carrière US à partir de 1984. «, explique Bryant dans un entretien accordé à ESPN.» Cependant, Bryant va progressivement succomber à la ferveur barcelonaise devant le génie de Ronaldinho, devenu un ami proche au milieu des années 2000 après leur première rencontre au Rose Bowl Stadium de Pasadena. Fan de soccer depuis l’enfance, Bryant admire la tranquillité et la spontanéité de Ronnie qu’il considère comme le meilleur footballeur de la planète.Mais ça, c’était avant de rencontrer l’héritier. «, poursuit Bryant pour ESPN."Kobe, il faut que je te présente le futur meilleur joueur de tous les temps.""Quoi ? Mais c’est toi, le meilleur !""Non non, ce gamin sera le meilleur." » En 2008, Bryant et Messi apprennent à mieux se connaître lors des JO de Pékin où les deux hommes ramèneront chacun une breloque en or à leur nation. Le destin des champions.En parallèle, Bryant parvient aussi à échanger régulièrement autour de sa passion pour les exploits de Messi et consorts en cours de saison chez les Lakers. La raison ? L’arrivée de Pau Gasol dans le vestiaire du Staples Center. Avec l’ancien pivot du Barça entre 1998 et 2001, les discussions vont bon train, et Bryant prend Gasol sous son aile, à l’image d’un «» comme le décrit l’Espagnol. Ensemble, les deux partenaires vont jouer trois finales NBA successives et réaliser leen 2009 et 2010. De quoi donner à Kobe des envies de découvrir un peu plus le club formateur de son cadet. «, expliquait Bryant pouren 2012.» Une déclaration qui n’était pas tombée dans l’oreille d’un sourd chez les. En 2016, les dirigeants barcelonais approchent Bryant en lui offrant un contrat limité aux rencontres d’Euroligue, afin d’être uniquement opposé aux meilleures équipes du Vieux Continent. Une proposition que l’intéressé avait préféré décliner, soulignant son souhait de ne pas décevoir. La preuve que Bryant était avant tout un immense compétiteur.