Kluivert à Lille : on n’attendait pas le vrai Patrick

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 43e épisode, retour sur une surprise du mercato estival 2007 : l'arrivée au LOSC de Patrick Kluivert, alors âgé de 31 ans, pour un dernier tour de piste, qui - comme prévu - ne marquera pas franchement les esprits sur la pelouse. Un peu plus en dehors.

Un géant du Nord

Une légende à taille humaine

Au rayon des, on a vu pire comme choix. Le 31 août 2007, le LOSC de Claude Puel est en quête d’un buteur. Orphelins de Keïta et Odemwingie, les Dogues n’ont planté que cinq buts sur les six premières journées de Ligue 1. En plus de ce manque d’efficacité criant, les dirigeants lillois veulent résoudre un autre problème : combler le manque d’expérience d’un effectif assez jeune, qui émerge alors - avant de connaître son apogée quatre ans plus tard, sous la houlette de Rudi Garcia. C’est alors que l’on souffle un nom à l’oreille du président Seydoux : Patrick Kluivert, légende néerlandaise du Barça qui, à 31 ans, veut se relancer. Banco !, reconnaît aujourd’hui Claude Puel,L’attaquant batave arrive en effet libre au domaine de Luchin, et accepte de voir son salaire indexé sur ses performances., explique Jean-Michel Vandamme, dirigeant historique du LOSC. Alors à la tête du centre de formation, il poursuit :En cette fin d'été 2007, alors que Lyon domine sans partage la Ligue 1, Patrick Kluivert est avant tout un symbole de la montée en puissance des Lillois. Même Claude Puel, architecte de ce projet, le concède :Sur le plan sportif, le pari est beaucoup plus risqué. Depuis son départ libre du Barça trois ans plus tôt, Kluivert multiplie les blessures et les saisons décevantes, que ce soit à Newcastle (37 matchs, 13 buts), Valence (16 matchs, 2 buts) et au PSV Eindhoven (21 matchs, 3 buts). A chaque fois non conservé par les clubs après une seule saison, c’est donc un joueur fragile qui arrive au LOSC., se souvient Claude Puel. Clairement en surpoids à son arrivée, le Néerlandais se met à la planche, et finira par perdre 15 kg. Ce qui ne suffira pas à lui redonner sa puissance :, relativise Puel, qui alignait souvent l’attaquant en milieu offensif :. Avec un bilan de 4 buts en 14 matchs, et aucune passe décisive, difficile de dire que le passage de Kluivert au LOSC a été une franche réussite. Pourtant, tout le monde s’accorde pour dire qu’il s’agissait bien d’une bonne idée, qui a porté ses fruits., rappelle Vandamme. Malgré son CV, Kluivert met un point d’honneur à se montrer accessible à tous lors de son année à Luchin, que ce soit dans le vestiaire ou les couloirs de l'ancienne ferme devenue centre d'entraînement :, note Vandamme. Sur la pelouse - plus souvent à l’entraînement qu’en match -, Kluivert multiplie les conseils, et les gestes de classe., salive encore Puel, qui explique les limites physiques du joueur :. Lumineux sur le terrain d’entraînement, plus que sur ceux de Ligue 1, Patrick Kluivert aura surtout contribué à mettre la lumière sur le LOSC. Pour Jean-Michel Vandamme, il a même une part dans la réussite du projet lillois :. Et que Kluivert ne prenne sa retraite.