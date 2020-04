Klose officiellement entraîneur adjoint du Bayern

Exklusiv: Miroslav Klose gibt dem FC Bayern seine Zusage und wird Co-Trainer! https://t.co/aupeIVUntJ — Eurosport DE (@Eurosport_DE) April 27, 2020

On ne connaît pas encore toutes les Klose du contrat. La rumeur courait , c'est désormais officiel : Miroslav Klose sera entraîneur adjoint du Bayern Munich la saison prochaine d'après les informations d' Eurosport Deutschland . Celui que Flick considérait il y a peu commesera bel et bien sur le banc bavarois.À 41 ans, le champion du monde 2014 se retrouve pour la première fois sur un poste auprès d'un groupe professionnel et continuera également sa formation d'entraîneur auprès de la Fédération allemande de football dès le mois de juin. Son contrat devrait être effectif à partir du 1juillet prochain et l'ancien buteur de ladevrait avoir pour charge principale l'entraînement des attaquants du Bayern. Buteur le plus prolifique de l'histoire en phase finale de Coupe du monde et auteur de 53 buts en 150 matchs sous les couleurs bavaroises, nul doute qu'il devrait avoir quelques tuyaux à transmettre.Mais avant son arrivée dans le groupe, il faudra d'abord que Miroslav bien les mains.