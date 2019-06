Klopp, l'heure du déblocage

Maudit en finale depuis sa victoire il y a sept ans en Coupe d'Allemagne, Jürgen Klopp a enfin remporté la Ligue des champions après deux échecs. Celle-ci porte sa marque.

Une finale presque anti-Liverpool

Par Maxime Brigand

On avait quitté Jürgen Klopp vendredi sur un sourire en coin et un résumé malhonnête de sa propre carrière : «» Puis, dans la salle de presse du Wanda Metropolitano, le technicien allemand avait choisi cette veille de finale pour dessiner le fossé qui sépare à ses yeux sa confrérie et le monde extérieur. «, glissait-il encore il y a quelques heures.» Klopp tape sur un point précis qu’il ne faut pas mettre de côté : non, un entraîneur de foot ne doit pas être jugé à ses gains mais aux chemins qu’il sait tracer pour son équipe, son club, ses fans.En ça, l’ancien coach du Borussia Dortmund était déjà quelqu’un à Liverpool tant il aura réussi à faire passer de nombreux paliers auxdepuis qu’il a posé le pied en Angleterre, à l’automne 2015. Mais comment faisait-il pour tenir de ce monde ? Il s’en était expliqué il y a quelques semaines, à la: «» En voilà un beau, déballé au terme de quatre-vingt-dix minutes intenses, un an après un premier échec en finale de C1, deux après un autre en finale de C3. C’est terminé : Jürgen Klopp tient la première Ligue des champions de sa carrière.L’Allemand aura donc dû attendre 18 ans et 796 matches passés sur un banc. Il aura également dû essuyer deux défaites en finale de Ligue des champions, mais aussi quatre autre finales de coupes nationales. Mauricio Pochettino aussi courait après ça : un titre unique, historique, européen. Mais samedi soir, à Madrid, Klopp aura réussi à toucher les grandes oreilles en rangeant le temps d’une rencontre son football barbare et intense, et s’est adapté au rythme d’un Tottenham qui a eu la maîtrise du ballon (64,6%), sans jamais en faire grand chose.Alors oui, le natif de Stuttgart a été aidé par les circonstances d’une finale rapidement tronquée par un penalty donné auxsuite à une main de Moussa Sissoko et qui aura été définitivement pliée à trois minutes de la fin sur un but d’Origi. Entre les deux, Liverpool a pressé, contenu lesdans leur moitié de terrain, s’est baladé sur les ailes grâce à Robertson et Alexander-Arnold, puis a géré son avantage en seconde période plutôt que de partir dans un abordage incontrôlé face à un adversaire tactiquement incapable de répondre. Au fond, c’était peut-être de l’anti-Liverpool, de l’anti-Klopp mais une finale ne se joue pas forcément à fond, elle se gagne. Celle-ci porte le nom du technicien allemand, enfin débloqué dans sa conquête.