Klopp et Guardiola au Hall of Fame

The League Managers Association has inducted Manchester City Manager Pep Guardiola and Liverpool Manager Jürgen Klopp into the LMA Hall of Fame pic.twitter.com/BKVDaN5oF0 — LMA (@LMA_Managers) November 28, 2019

Dans la légende.Ce jeudi soir, Pep Guardiola et Jürgen Klopp ont été canonisés. Les entraîneurs de City et Liverpool, acteurs principaux de la course au titre la plus haletante qu'ait connue l'Angleterre et vainqueurs de titres majeurs depuis leur arrivée au royaume de sa Majesté, ont fait leur entrée au « Hall of Fame » des entraîneurs du football anglais de la LMA (League Managers Association). Lors d'une cérémonie qui s'est tenue jeudi soir à Manchester, ils se sont vus remettre chacun un plateau commémoratif en argent par Gareth Southgate, président de la LMA en qualité de sélectionneur national, et Sir Alex Ferguson, membre du comité., » s'est ému Guardiola, quand Klopp disait à quel point il était «» . Il faut dire qu'il y a quelques jolis noms qui figurent parmi les 61 entraîneurs au Hall of Fame anglais, dont les inévitables Arsène Wenger et Gérard Houllier. Klopp et Guardiola sont donc les 62et 63entraîneurs à faire leur entrée dans ce prestigieux listing.Une belle trêve fraternelle dans une course au titre qui s'annonce une nouvelle fois palpitante.