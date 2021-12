Klopp et Conte veulent jouer les demi-finales de coupe en match simple

Time to hear from the boss after our @Carabao_Cup success against @LCFC — Liverpool FC (@LFC) December 22, 2021

GJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De toute façon, ils n’utilisent même pas la règle des buts à l’extérieur.Dans le dernier carré de la League Cup grâce à leurs victoires respectives ce mercredi contre Leicester (3-3, 5-4 tab) et West Ham (2-1) , Jürgen Klopp et Antonio Conte militent désormais pour alléger le calendrier. Dans leur viseur, les demi-finales de la compétition, censées se jouer sur un format aller-retour début janvier., a déclaré le coach allemand après la qualification des. Il serait même prêt à jouer ce match à l’extérieur.Comme lui, Conte craint pour la santé de ses joueurs alors que lesont déjà trois matchs en retard, notamment à cause du Covid. Au programme, un derby londonien entre Tottenham et Chelsea tandis que Liverpool affrontera Arsenal. La saison dernière, les demies-finales s’étaient jouées sur une seule manche à cause de l’épidémie.Sinon, l'Angleterre peut s'inspirer du génie français et supprimer sa coupe de la ligue.