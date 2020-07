Klopp et Bielsa élus entraîneurs de l’année par leurs pairs

AB

C’est honteux, Sarri fume Klopp tous les jours.Le meilleur moyen d’obtenir une récompense individuelle est de remporter des trophées collectifs, c’est en tout cas la ligne conductrice des championnats anglais cette saison. Après Jordan Henderson , c’est au tour de Jürgen Klopp d’être élu le meilleur dans sa catégorie à savoir, entraîneur de l’année en Premier League. L’association des entraîneurs de la ligue anglaise a rendu son verdict ce lundi, et c’est la première fois que le coach allemand est récompensé. Mention honorable pour Chris Wilder qui seconde Klopp : on ne peut plus mérité compte tenue de la neuvième place de Sheffield, seulement un an après sa montée.Petit zoom en Championship maintenant où le trophée d’entraîneur de l’année est attribué à Marcelo Bielsa. Après seize ans loin de l’élite, Leeds United retrouve la Premier League et c’est en partie grâce au coach argentin. Désormais, l’ancien de Marseille et de Lille doit rencontrer ses dirigeants pour prolonger son contrat, une formalité.Quand Klopp et Bielsa vont s'affronter l'an prochain, les deux vont gagner.