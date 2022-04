Kjetil Knutsen, Maître Glimt

Depuis son arrivée sur le banc du FK Bodø/Glimt en 2017 comme adjoint, Kjetil Knutsen a fait passer le club du nord de la Norvège dans une autre dimension. Une galaxie parallèle qui voit le champion local en titre se déplacer à l’Olimpico, ce jeudi, pour y défier l’AS Rome en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Avec la ferme ambition de remettre une nouvelle claque à José Mourinho.

Vidéo

Bodø, plus que le chanteur de U2

Un Viking bientôt à la conquête du Vieux Continent ?

Par Andrea Chazy

Tous propos recueillis par AC, sauf mentions.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

20 octobre 2021, veille de match à Bodø. Dans une obscure salle de l’Aspmyra stadion, l’antre de 8000 places du FK Bodø/Glimt, les conférences de presse de l’AS Roma et du champion de Norvège en titre se déroulent sans encombre. Lorsque c’est au tour de Kjetil Knutsen de se présenter devant les journalistes présents pour l’occasion, une question plus légère arrive à ses oreilles :"Special One"Amusé, le cinquantenaire bien conservé répond du tac au tac"Normal One"(par Jürgen Klopp, NDLR)Pretty OneBeau, Kjetil l’est presque tout autant que son équipe le lendemain. Sur sa pelouse synthétique, devant une foule en délire, Bodø/Glimt humilie les Giallorossi (6-1) et inflige au « Mou » la plus large défaite de sa carrière.Six mois plus tard, hasard du tirage au sort, la Louve retrouve sur son chemin le club norvégien et son entraîneur tombeur au stade des quarts. Une nouvelle fois, Bodø s’impose (2-1) lors de la première manche, et la tension est palpable. Dans le tunnel qui ramène les 22 acteurs sous la douche, une empoignade a lieu entre Knutsen et Nuno Santos. Difficile de savoir qui a envoyé le premier marron, mais ce qui est sûr en revanche, c’est qu’aucun des deux ne sera présent dans l’arène à Rome ce jeudi. Forcément, sans son sorcier, Bodø est le plus lésé dans l’histoire. Mais les fondations solides bâties et renforcées depuis cinq ans à tous les étages du club laissent présager un âpre duel aux Romains qui cherchent encore la clé pour faire dérailler cette machine made in Norway.Il faut dire que depuis le début de sa campagne européenne 2021-2022, tout le monde s’est vautré sur le casse-tête Bodø/Glimt. Avec sept succès et quatre nuls, il reproduit sur le Vieux Continent ce qu’il inflige à Molde, Rosenborg et ses autres rivaux locaux depuis bientôt trois ans. Dernier exemple en date : sa double confrontation face au Celtic en février dernier en seizièmes de finale de Ligue Conférence. Sans avoir disputé le moindre match officiel depuis le mois de décembre - trêve norvégienne oblige - les Jaunes ont balayé les(2-0 ;3-1) sans trois joueurs majeurs partis lors du mercato à Krasnodar (le buteur Erik Botheim), Schalke 04 (le défenseur Marius Lode) ou Lens (Patrick Berg). Depuis trois ans, la formation nordique est contrainte de céder ses têtes d’affiche, mais ses résultats sont toujours là. Tout simplement parce que la recette du succès, elle, reste la même.Kasper Junker en est l’exemple parfait. Le buteur danois de 28 ans, parti depuis au Japon pour défendre le blason des Urawa Red Diamonds, a vécu sa meilleure vie à Bodø/Glimt. Il n’y est resté qu’un an, de janvier 2020 à avril 2021, mais suffisamment longtemps pour décrocher le premier titre de l'histoire du club et terminer la saison avec des stats affolantes (27 buts et 11 passes décisives en 25 matchs de championnat). Mais comment un buteur qui n’avait jamais dépassé la barre symbolique des dix pions a-t-il pu terminer si haut ? Junker l’admet : la qualité dua fait la différence., confirme Kasper.Ce style, c’est un 4-3-3 offensif qui n’a qu’une ambition : démolir son adversaire en marquant le plus de buts possibles., raconte l’ex-maison.Lors de cette saison du titre, le FK Bodø/Glimt a inscrit 103 buts en 30 journées. Un ratio qui rend les visages pâles.Cette efficacité de tous les instants est liée à la répétition des séances. Même s’il adore la nature, Kjetil Knutsen n’est pas fan des longues séances de footing. Ce qui l’intéresse, c’est la répétition des mouvements. Dès le jour un - celui qu’on retient - de la préparation d’avant-saison, ses hommes répètent inlassablement et de façon plus ou moins longue des transitions offensives ou des attaques placées pour qu’en match, tout relève de l’instinct., appuie Junker.Outre ses principes de jeu qui feraient pleurer de joie Zdeněk Zeman, Kjetil Knutsen est avant tout attentif à ses hommes. Même s’il n’hésite pas à les bousculer quand il estime que c’est nécessaire. Junker :Depuis qu’il a posé ses fesses sur le banc de Bodø, le natif de Bergen emploie un préparateur mental, Bjørn Mannsverk, qui est un ancien pilote de l’armée de l’air norvégienne. Ainsi, toutes les trois semaines, cet intervenant extérieur sonde ses joueurs pour qu’ils gardent l’esprit frais : nous racontait Mannsverk en septembre dernier.Plus que simplement rentrer dans leurs cerveaux, l’homme fort qui entraînait dans les divisions inférieures depuis 2012 insuffle un ADN de victoire qui, selon l’aveu de Junker,"Ok, on a bien joué, on peut être fiers, mais putain, on aurait pu gagner, merde !"Pas sûr alors que de rester éternellement à Bodø/Glimt ne lui siée éternellement. Approché par Aberdeen, les Rangers ou même Norwich récemment selon la presse britannique, Kjetil Knutsen pourrait prendre son drakkar pour aller conquérir l’Europe. À 53 balais, la tête pensante de Bergen est convoitée, et même s’il ne ramène pas la Ligue Europa Conférence en Norvège, son directeur sportif Aasmund Bjorkan ne le remerciera jamais assez :Quoi qu’il se passe à Rome, même s’il devra suivre la rencontre depuis les tribunes, le « Pretty One » a de beaux jours devant lui.