À Nantes, les inconscients et le collectif

C'est encore une semaine agitée que vient de vivre le FC Nantes. Après un maintien orageux obtenu dimanche et ponctué d'incidents déplorables en coulisses pour clore une saison tempétueuse, un arc-en-ciel du nom de « Collectif nantais » , porté par Mickaël Landreau, est venu surplomber le ciel jaune et vert quelques jours plus tard. Et fait revivre l'espoir, à terme, d'un changement de présidence à la tête des Canaris.