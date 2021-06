Coman : « Si l'on rejoue la finale de l'Euro 2016 dix fois, on gagne neuf fois »

Il est le tombeur du PSG en finale de Ligue des champions avec le Bayern et affiche l’un des plus gros palmarès du foot français avec dix titres de champion d’affilée. Pourtant, Kingsley Coman reste une énigme dans l'Hexagone. Alors qu’il se prépare à disputer l’Euro avec les Bleus, il se confie en long, en large et en diagonale dans le numéro de So Foot consacré à l'Euro en kiosques actuellement.Le titi parisien qui avait planté son ex en finale de C1 se confie sur sa maîtrise des virgules, sa vie en bleu, et sur sa passion pour les puzzles. Et quand on l’interroge sur l’Euro 2016, Kingsley explique qu'il a encore la, assume l'ailier du Bayern.Enfin, le feu follet du Bayern qui a longtemps mordu la craie et démultiplié les dribbles s'arrête sur la grosse évolution de son jeu., détaille Coman.Vous apprendrez aussi qu’il mine du Bitcoin, qu’il est capable de faire une heure de bagnole pour manger des gaufres, qu’il est passionné de puzzles et enfin qu’il aimerait prolonger son contrat au Bayern, mais bon qu'ilet que l'Angleterre et l'Espagne le font rêver.