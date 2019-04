King Julien

Premier entraîneur du Stade rennais vainqueur de la Coupe de France depuis Jean Prouff en 1971, Julien Stéphan a validé ses cinq premiers mois dans le circuit professionnel par un trophée majeur et a posé un socle prometteur pour l’avenir du club breton.

Par Maxime Brigand

En fin explorateur, Julien Stéphan sait qu’après les vagues viennent les gouttes et que la réussite d’une quête dépend principalement de la gestion du plan de route initial. Celui-ci était simple et aura été préparé pendant de longues journées, avec comme base première un voyage perdu fin janvier, au Parc. Là-bas, dans la gueule du futur champion de France , le Stade rennais avait tenu une heure, mais avait surtout refusé de s’adapter aux circonstances, payant les efforts et se faisant découper sur des erreurs individuelles (4-1). «» , a expliqué Damien Da Silva samedi soir, dans les couloirs du Stade de France , où Rennes a été décrocher son premier titre depuis 1971, date de la victoire du gang de Jean Prouff sur l’OL, à Colombes. Le nouveau plan, donc : face à un PSG qui récupérait ce week-end ses «» , Stéphan aura livré à la France du foot un condensé de ses cinq premiers mois dans le circuit pro, n’hésitant pas à entrer sur le terrain pour redonner un ballon à Hatem Ben Arfa à l’heure de jeu et à attendre la 106minute pour effectuer son premier – et seul – changement de la soirée. Cet homme sait où il va et tient un socle de promesses avant de s’avaler sa première saison complète chez les grands.Une certitude : Julien Stéphan a toujours su que ses gars étaient capables de renverser le PSG , même s’il décrivait ce rêve comme un potentiel «» . On sentait la chose possible, d’autant plus qu’il fallait se rappeler aussi que Stéphan avait annoncé dès le premier jour, lors d’un premier entretien donné à, que le rêve ne fait pas partie de sa vie. «, glissait-il alors au cœur de l’hiver.» Mais ils croient en leurs idées et le technicien breton fait partie de ces mecs-là : depuis qu’il est arrivé sur le banc du Stade rennais, Julien Stéphan sait ses joueurs capables de péter des montagnes et a réussi à mettre en place une philosophie de jeu spectaculaire et basée sur les tripes. Pourquoi ? «, affirme-t-il.Et c’est avant tout ce qu’a fait le Stade rennais samedi soir malgré une première demi-heure compliquée, où les Bretons ont encaissé un but sur coup de pied arrêté et un autre consécutif à une perte de balle au milieu magnifiée par Ángel Di María. Derrière, les joueurs de Stéphan, portés par un énorme Bourigeaud après la pause, ont servi leur sauce : défense en zone, contrôle des espaces, interceptions plutôt que duels, fermeture de l’intérieur du jeu quitte à laisser les latéraux adverses libres d’empiler les centres... Rennes avait fait sauter l’OL en demi-finale et avait construit ses exploits européens (retour au Betis , aller contre Arsenal ) ainsi, pourquoi aurait-il changé ? Le succès du week-end est la confirmation de la réussite de son système à cinq paires et d’un football positif, qui sait s’adapter aux événements lorsque le niveau le demande. C’est justement le défi de demain pour Stéphan : transformer une équipe de coups, qu’il tient mentalement, en une machine capable d’imposer son style sur la durée. Aujourd’hui, l’entraîneur breton a surtout réussi à remettre de l’émotion et des couleurs sur les fondations d’un club qui avait tout misé sur cette finale, «» (Bensebaini). La preuve : «» Et ça fait du bien.